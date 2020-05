En la ciudad de Santa Fe, muchas personas sin casa, en situación de calle, reciben asistencia de organizaciones sociales con voluntariado para alimentos y abrigo pero no tienen forma de prevenir el coronavirus con medios propios. Según la ONG Actitud Solidaria, hay al menos 58 santafesinos en estas condiciones que nunca hicieron el aislamiento obligatorio. Duermen a la intemperie en distintas zonas de la ciudad, alejados de grandes avenidas y lugares concurridos o visibles. Desde la organización les llevan comida para que puedan sobrevivir pero advierten que cada vez se les hace más difícil ya que por la crisis social las donaciones bajaron de manera considerable y no reciben ayuda de la Municipalidad.

"Estamos muy limitados y económicamente ni hablar. Por más que la gente ayuda de la forma que puede, necesitamos para funcionar por lo menos 40 mil pesos para pagar el alquiler, impuestos y compra de insumos. Es muy complicada la situación. No vamos a dejar de atender a la gente que está en la calle, pero lamentablemente a nosotros se nos van vaciando las estanterías y no tenemos manera de reponerlas si el Estado no refuerza. El tema es la falta de apoyo", describe Martín Mónaco, representante de la ONG a UNO Santa Fe.

En esta línea sostienen que hacen tres salidas –lunes, miércoles y viernes– semanales en la que llevan viandas para todos los días. "Tenemos un monto fijo que es de la Tarjeta Única que la tienen todas las instituciones. Son 10.600 pesos. Con eso no comprás casi nada hoy en día. Hacemos alrededor de 400 viandas por semana, es un promedio de 6,50 pesos cada ración en un mes. Con esa plata no te comprás ni un alfajor. Es un monto que nos complica porque está desactualizado. Una familia tipo de cuatro personas gasta cerca de mil pesos por día. Para dar de comer a 85 personas, como lo hacíamos habitualmente no dan los números", agrega sobre el único apoyo que tienen de parte del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno provincial.

La Municipalidad informó que "desde el inicio del aislamiento social articula acciones con distintas organizaciones sociales que trabajan con esa población para proveerle elementos de higiene y alimentos". Expresan que "ya están identificadas todas las personas en situación de calle, se les está haciendo un seguimiento y se les brinda asistencia. En la actualidad, 34 de ellas están alojadas en alguno de los cuatro dispositivos previstos". Sin embargo, desde Actitud Solidaria argumentan que son más esas personas.

Mónaco sostiene: "Estamos atendiendo a 58 personas. Se sigue encontrando a la gente normalmente. No hay menos personas en situación de calle. Están faltando algunas, sí, porque teníamos un registro de 85 personas. Pero la realidad muestra que ese aislamiento de las personas que quieren ir a un refugio termina siendo voluntario y es obligatorio según la ley. Hay que buscar los medios para que esas personas lo hagan. Más con los cambios de clima, con los primeros fríos que hubo. Mucha gente que tiene buena alimentación ya va a estar con signos de resfrío y congestión típicos de la época. Hay que imaginarse entonces lo que pasa con una persona en situación de calle".

"La falta de colaboración del Estado repercute. Nunca tuvimos más que eso. El problema es que estamos comiéndonos los recursos disponibles. Entraron donaciones, pero no es el mismo caudal que años anteriores. En esta misma época en una semana entraban 20 kilos de alimentos, hoy se consume lo poco que entra demasiado rápido. Es casi nulo lo que entra. Pueden entrar dos packs de leche, pero no es lo mismo que dos paquetes de arroz o fideos que vuelan", indica.

Asimismo denuncia: "A nosotros se nos complica porque la Municipalidad a nosotros nos dijo que por todo este tema de coronavirus no podían hacer nuevos convenios. Que van a mantener los que se hicieron el año pasado, que en agosto se renovó con algunas instituciones. Pero que con el Covid-19 no nos pueden dar ayuda a nosotros. Lamentablemente, es como que nos dijeron «arreglatelas». Hay promesas, nos dijeron que nos iban a avisar pero estamos esperando todavía. El Estado no se preocupa en reforzar el trabajo con la institución".

Ahora, desde Actitud Solidaria piden alimentos no perecederos y frazadas. "Nos han ofrecido ropa como donaciones, pero es mixta, mucha de la que llega es de verano. Muy poca de invierno. Porque como cambia de estación la gente da lo que no usa más, y nos pasa que no es específico lo que se recibe. Frazadas hemos repartido entre 14 y 15, pero ahora no tenemos más. Estamos pidiendo porque el frío de este lunes y martes a la noche apuró los procesos", expresa Mónaco.

"La gente no puede dar más de lo que ya da, está todo muy complicado, no se puede salir de la casa. Hay una incertidumbre económica, se han bajado muchos socios. Teníamos jubilados que pagaban 50 pesos y lo suspendieron porque no lo pueden pagar. Nos preocupa todo. Es un combo bastante peligroso el que nos toca vivir hoy", concluye.