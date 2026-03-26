Unas 200 personas se movilizaron bajo la consigna de que "las pruebas deben importar". La pareja del docente condenado denunció una "ausencia total de garantías" y el secretario de Sadop, Pedro Bayugar, acompañó el reclamo.

El caso Trigatti llegó al Puente Colgante con una nueva marcha: fuerte reclamo por "seguridad jurídica"

La tarde santafesina se tiñó de negro en una movilización que unió la Plaza Pueyrredón con el Puente Colgante. Unas 200 personas, entre familiares, docentes y representantes gremiales, marcharon para respaldar al profesor de educación física Juan Trigatti , en un grito de alerta dirigido directamente a los despachos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Con banderas, carteles y el cántico persistente de "Juanchi es inocente", la columna de manifestantes recorrió el Bulevar pasadas las 18:30. El impacto visual de la vestimenta negra buscó simbolizar el "luto" por la justicia que, según los organizadores, "se perdió" en este proceso que ya lleva cinco años de duración.

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El respaldo institucional y gremial

A diferencia de otras movilizaciones, esta contó con una fuerte presencia de figuras del ámbito educativo:

Sadop: el secretario general, Pedro Bayugar, estuvo presente reafirmando el apoyo del gremio docente.

Jardín Ceferino Namuncurá: directivos y excompañeros de la institución donde ocurrieron los hechos denunciados marcharon codo a codo con la familia.

Exjuez Santiago Banegas: tal como estaba previsto, el exmagistrado aportó su visión crítica sobre el funcionamiento actual del sistema penal.

"Cinco años sin vida": el duro relato de Fernanda De Luca

La pareja de Trigatti, Fernanda De Luca, fue la voz cantante del reclamo y no ahorró críticas hacia las sentencias de la Cámara de Apelaciones que revocaron la absolución inicial.

“Denunciamos que ante esta ausencia total de garantías al enfrentar un proceso penal, nadie está a salvo de ser imputado, procesado y condenado sin la mínima prueba”, sentenció ante la prensa.

De Luca describió el desgaste emocional de la familia, señalando que todos sus proyectos personales quedaron "entre paréntesis" desde que se inició la causa, enfrentando una realidad que calificó como inimaginable. "¿Y la seguridad jurídica?", se preguntó.

El próximo paso: la Corte Suprema

La manifestación ocurre en semanas que prometen ser claves. El abogado defensor, Marcos Barceló, ya presentó el recurso de queja y ahora la Corte Suprema de Justicia provincial debe decidir si:

Acepta el recurso: lo que implicaría abrir la causa para revisar si hubo arbitrariedades en la condena a 12 años.

Lo rechaza: lo que dejaría la sentencia firme, agotando las instancias ordinarias en la provincia.