Amsafé insiste en que el Plan de Asistencia Perfecta es "extorsivo"

El titular del gremio Amsafé, Rodrigo Alonso, afirmó que el ausentismo "ha ido en descenso" pero la provincia no lo comunica “porque su intención es ajustar”

Tras el cuarto intermedio del jueves pasado, los gremios docentes esperan una nueva convocatoria del gobierno provincial con una oferta concreta; pero este lunes se movilizaron en Santa Fe para dejar algo claro: no quieren saber nada del Plan de Asistencia Perfecta, que bonifica con un plus salarial a los maestros que no falten a trabajar.