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El histórico Puente Negro estrenó nueva iluminación LED para reforzar la seguridad y embellecer el acceso a Aristóbulo del Valle

La obra fue impulsada por comerciantes, el municipio y la Provincia. También busca potenciar la actividad económica y poner en valor este sector de la ciudad.

4 de julio 2026 · 16:52hs
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Puente Negro renovado: Se inauguró la nueva iluminación LED en el histórico Puente de la Independencia Argentina.

Puente Negro renovado: Se inauguró la nueva iluminación LED en el histórico Puente de la Independencia Argentina.

El tradicional Puente de la Independencia Argentina, conocido popularmente como "Puente Negro", luce desde esta semana una nueva iluminación ornamental que busca poner en valor uno de los símbolos más representativos de la avenida Aristóbulo del Valle y fortalecer el corredor comercial de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

La inauguración fue encabezada por la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV), junto con la Municipalidad de Santa Fe y el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, quienes realizaron el encendido oficial de las nuevas luminarias.

La intervención se concretó en la antesala de los festejos por el Día de la Independencia y representa una nueva etapa en la recuperación de uno de los ingresos más característicos al centro comercial a cielo abierto de Aristóbulo del Valle.

Un ícono renovado para el corredor comercial

Durante el acto, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto entre el sector público y las instituciones para concretar la obra.

"Esto es lo que nos pide la gente: trabajo en equipo. Junto al senador, a la Asociación de Comerciantes, el municipio y la provincia logramos que el Puente Negro, un punto de referencia de la ciudad, vuelva a verse iluminado", expresó.

Además, recordó que la intervención se suma a las obras de remodelación que se ejecutan sobre avenida Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti, con el objetivo de seguir revitalizando uno de los principales corredores comerciales de la capital provincial.

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Más seguridad y un impulso para la actividad comercial

La nueva iluminación no solo apunta a resaltar el valor patrimonial del puente, sino también a mejorar la seguridad del sector y acompañar el crecimiento de la actividad económica.

En ese sentido, el senador Paco Garibaldi sostuvo que el comercio constituye uno de los principales motores de empleo de la ciudad y remarcó la importancia de acompañar iniciativas surgidas desde las propias instituciones.

"Cuando los comerciantes se organizan y proponen proyectos para mejorar la avenida, es fundamental acompañarlos. Esta obra embellece el entorno y fortalece uno de los espacios comerciales más importantes de Santa Fe", señaló.

Por su parte, la presidenta de la ACAV, Georgina Giay, celebró la concreción del proyecto y destacó el valor simbólico del puente para los vecinos y comerciantes.

"Es una puesta en valor de un ícono de Aristóbulo del Valle. Verlo iluminado nos llena de orgullo porque creemos que este tipo de acciones embellecen la ciudad y generan un impacto positivo para todos", afirmó.

Se preparan los festejos por el Día de la Independencia

La inauguración también marcó el inicio de las actividades organizadas para celebrar el 9 de Julio sobre avenida Aristóbulo del Valle.

Los festejos se desarrollarán entre las 9 y las 19, desde Huergo hasta avenida Galicia, e incluirán el tradicional Te Deum en la parroquia Nuestra Señora de Luján, el acto oficial por el Día de la Independencia, espectáculos musicales y de danzas folklóricas, actividades para las infancias, feria de emprendedores, patio gastronómico y promociones especiales en los comercios del corredor.

Con la renovación del Puente Negro y la programación prevista para la fecha patria, Aristóbulo del Valle busca consolidarse como uno de los principales espacios comerciales, culturales y recreativos de la ciudad.

Puente Negro iluminación led Aristóbulo del Valle Santa Fe
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