El histórico Puente Negro estrenó nueva iluminación LED para reforzar la seguridad y embellecer el acceso a Aristóbulo del Valle

La obra fue impulsada por comerciantes, el municipio y la Provincia. También busca potenciar la actividad económica y poner en valor este sector de la ciudad.

Puente Negro renovado: Se inauguró la nueva iluminación LED en el histórico Puente de la Independencia Argentina.

El tradicional Puente de la Independencia Argentina , conocido popularmente como " Puente Negro " , luce desde esta semana una nueva iluminación ornamental que busca poner en valor uno de los símbolos más representativos de la avenida Aristóbulo del Valle y fortalecer el corredor comercial de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

La inauguración fue encabezada por la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV) , junto con la Municipalidad de Santa Fe y el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi , quienes realizaron el encendido oficial de las nuevas luminarias.

La intervención se concretó en la antesala de los festejos por el Día de la Independencia y representa una nueva etapa en la recuperación de uno de los ingresos más característicos al centro comercial a cielo abierto de Aristóbulo del Valle.

Un ícono renovado para el corredor comercial

Durante el acto, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto entre el sector público y las instituciones para concretar la obra.

"Esto es lo que nos pide la gente: trabajo en equipo. Junto al senador, a la Asociación de Comerciantes, el municipio y la provincia logramos que el Puente Negro, un punto de referencia de la ciudad, vuelva a verse iluminado", expresó.

Además, recordó que la intervención se suma a las obras de remodelación que se ejecutan sobre avenida Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti, con el objetivo de seguir revitalizando uno de los principales corredores comerciales de la capital provincial.

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Más seguridad y un impulso para la actividad comercial

La nueva iluminación no solo apunta a resaltar el valor patrimonial del puente, sino también a mejorar la seguridad del sector y acompañar el crecimiento de la actividad económica.

En ese sentido, el senador Paco Garibaldi sostuvo que el comercio constituye uno de los principales motores de empleo de la ciudad y remarcó la importancia de acompañar iniciativas surgidas desde las propias instituciones.

"Cuando los comerciantes se organizan y proponen proyectos para mejorar la avenida, es fundamental acompañarlos. Esta obra embellece el entorno y fortalece uno de los espacios comerciales más importantes de Santa Fe", señaló.

Por su parte, la presidenta de la ACAV, Georgina Giay, celebró la concreción del proyecto y destacó el valor simbólico del puente para los vecinos y comerciantes.

"Es una puesta en valor de un ícono de Aristóbulo del Valle. Verlo iluminado nos llena de orgullo porque creemos que este tipo de acciones embellecen la ciudad y generan un impacto positivo para todos", afirmó.

Se preparan los festejos por el Día de la Independencia

La inauguración también marcó el inicio de las actividades organizadas para celebrar el 9 de Julio sobre avenida Aristóbulo del Valle.

Los festejos se desarrollarán entre las 9 y las 19, desde Huergo hasta avenida Galicia, e incluirán el tradicional Te Deum en la parroquia Nuestra Señora de Luján, el acto oficial por el Día de la Independencia, espectáculos musicales y de danzas folklóricas, actividades para las infancias, feria de emprendedores, patio gastronómico y promociones especiales en los comercios del corredor.

Con la renovación del Puente Negro y la programación prevista para la fecha patria, Aristóbulo del Valle busca consolidarse como uno de los principales espacios comerciales, culturales y recreativos de la ciudad.