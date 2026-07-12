Así estará el clima en Santa Fe: domingo fresco y temperaturas que irán en ascenso El domingo comenzó con cielo cubierto y una sensación térmica inferior a los 8°. El pronóstico prevé estabilidad y un progresivo aumento de las temperaturas máximas entre el lunes y el martes 12 de julio 2026 · 08:56hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, húmeda y fresca, con una temperatura de 8.2º a las 8.30 de la mañana con una térmica de 7.7° y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en gradual descenso. Vientos leves a moderados del sector sur, rotando al sureste y luego al este.

En tanto para el lunes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5° y suave ascenso de las máximas, 17°. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/noreste y luego al noreste e incrementando levemente su intensidad hacia la tarde.

Por último, martes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables. con posibles bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave ascenso: mínima 8° y máxima 19°. Vientos moderados a regulares del sector noreste, rotando al norte por momentos. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional