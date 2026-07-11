Choque fatal sobre la Ruta 11, cerca de Villa Ocampo: murió un automovilista y cuatro personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana a la altura del kilómetro 870, frente a la planta termoeléctrica de Secco. La víctima fatal era un ciudadano paraguayo que viajaba hacia la provincia de Buenos Aires junto a otros cuatro ocupantes, entre ellos una niña de 5 años.

Choque fatal: Un hombre murió y cuatro personas resultaron heridas en un violento choque frontal sobre la Ruta 11.

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado por la mañana tras un violento choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 870, en inmediaciones de la ciudad de Villa Ocampo, en el norte de la provincia de Santa Fe.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Canizza , de nacionalidad paraguaya, quien conducía el automóvil que se dirigía desde Paraguay hacia la provincia de Buenos Aires. En el vehículo también viajaban una mujer de 45 años, otra de 51, un joven de 26 y una niña de 5 años, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud de la región.

Por su parte, el camión era conducido por un hombre de 46 años, domiciliado en la ciudad de Las Toscas, quien resultó ileso.

La principal hipótesis sobre el siniestro

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo a partir de los primeros testimonios, el automóvil habría circulado realizando maniobras irregulares antes del impacto.

"Algunas personas nos contaron que el auto venía zigzagueando. Después, las pericias determinarán qué ocurrió, pero aparentemente algo le habría pasado al conductor", explicó el subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, Silvio Jaime.

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No obstante, serán las pericias accidentológicas las que determinen las causas del siniestro y si existió algún desperfecto mecánico o problema de salud que provocó la pérdida del control del vehículo.

Un fuerte operativo sobre la Ruta 11

El impacto fue de tal magnitud que dos de los ocupantes del automóvil quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y debieron ser rescatados por los bomberos antes de ser trasladados de urgencia.

"Fue un impacto frontal muy fuerte que hizo que se desprendiera el motor del auto", agregó Jaime sobre la violencia de la colisión.

El accidente se produjo frente a la estación termoeléctrica de la empresa Secco y obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta Nacional 11 mientras trabajaban bomberos, personal policial, servicios de emergencia y agentes de Seguridad Vial.

Tras varias horas de operativo, el tránsito fue restablecido cerca del mediodía, aunque la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el choque fatal.