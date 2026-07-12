Santa Fe, entre las ciudades argentinas con mejores condiciones para el desarrollo de la primera infancia

El Índice NIDO posicionó a la capital provincial entre las 15 localidades con mejores indicadores para niños de hasta cinco años. El informe también destacó a Rafaela y Rosario

La ciudad de Santa Fe se posicionó entre las 15 ciudades argentinas con mejores condiciones para la crianza y el desarrollo de niños de hasta cinco años , de acuerdo con los resultados del Índice NIDO , una herramienta elaborada por la Fundación Bunge y Born que analiza las oportunidades que ofrece cada localidad durante la primera infancia .

En el relevamiento, que tomó en cuenta a municipios de más de 100.000 habitantes , la capital santafesina obtuvo 50 puntos sobre un escenario ideal de 100 y se ubicó en el puesto 14 del ranking nacional . El estudio evalúa variables vinculadas al acceso a la salud , la educación , los espacios verdes , el contexto socioeconómico y otros indicadores que impactan directamente en el desarrollo infantil .

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Cómo quedó Santa Fe en el ranking nacional

El ranking es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 59,33 puntos, seguida por Vicente López, con 58. En el tercer lugar aparecen Rafaela, Olavarría y Mendoza, todas con 55 puntos.

Entre las ciudades santafesinas también sobresale Rosario, que alcanzó el noveno puesto con 51 unidades y quedó dentro del grupo de las 10 localidades mejor posicionadas del país para la crianza de niños pequeños.

De esta manera, las tres principales ciudades de la provincia de Santa Fe lograron ubicarse entre las primeras posiciones del índice, aunque con realidades y desafíos diferentes en materia de desarrollo infantil.

Qué mide el Índice NIDO

El Índice NIDO fue desarrollado para identificar cuáles son las condiciones que ofrecen las ciudades argentinas para el crecimiento de los niños durante sus primeros cinco años de vida.

Para ello combina información proveniente del Censo Nacional 2022, registros oficiales de salud, datos educativos y otros indicadores públicos que permiten evaluar aspectos como:

Acceso a servicios de salud.

Oferta educativa para la primera infancia.

Disponibilidad de espacios verdes y recreativos.

Condiciones socioeconómicas de los hogares.

Infraestructura urbana y acceso a servicios básicos.

El resultado es un puntaje que permite comparar ciudades e identificar fortalezas y desafíos en materia de políticas públicas.

Un mapa para detectar desigualdades dentro de cada ciudad

Uno de los aspectos más novedosos del estudio es que no solo compara ciudades entre sí, sino que también permite observar las diferencias dentro de cada municipio.

La plataforma utiliza información a nivel de radio censal, una unidad estadística que en algunos casos comprende apenas una manzana, lo que facilita identificar barrios con mayores necesidades o mejores condiciones para el desarrollo infantil.

"Dentro de una misma provincia hay realidades muy distintas", explicó Julio Ichazo, coordinador del proyecto NIDO, al destacar el valor de contar con información territorial precisa para orientar políticas públicas.

Una herramienta para mejorar las políticas de infancia

Desde la Fundación Bunge y Born señalaron que el objetivo del índice es brindar información útil tanto a los gobiernos como a la ciudadanía para promover mejores decisiones en materia de primera infancia.

En ese sentido, la investigadora Ianina Tuñón, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sostuvo que este tipo de diagnósticos también puede ser aprovechado por docentes, profesionales de la salud, organizaciones sociales y las propias familias.

El Índice NIDO busca visibilizar las desigualdades que existen dentro de las ciudades argentinas y aportar evidencia para impulsar políticas públicas que amplíen las oportunidades de desarrollo de los niños desde sus primeros años de vida.

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