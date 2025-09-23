Uno Santa Fe | Santa Fe | Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta: quiénes y cuándo cobrarán el incentivo mensual de agosto

52.778 docentes, directivos, secretarios y preceptores recibirán el beneficio. Los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes cobrarán el premio por primera vez

23 de septiembre 2025 · 08:24hs
Jose Busiemi

Este martes 23 de septiembre se acreditará el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta a 59.292 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que no registraron ausencias o tuvieron solo una falta durante agosto.

Según informó el gobierno de Santa Fe, el monto total destinado al pago asciende a $6.148 millones.

Del total, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores: 47.105 no tuvieron inasistencias y 5.673 registraron solo una.

Según la categoría, los montos varían:

Cargo directivo o supervisión: $180.422 sin faltas, $90.211 con una.

Docente de hasta 352 puntos: $90.211 sin faltas, $45.106 con una.

Jornada completa: $135.317 sin faltas, $67.659 con una.

Hora cátedra nivel superior: $7.519 sin faltas, $3.759 con una.

Hora cátedra otros niveles: $6.015 sin faltas, $3.007 con una.

Por primera vez se incluyó en el programa a los asistentes escolares: son 6.514 en total, de los cuales 3.192 no tuvieron ausencias (cobrarán $54.125) y 3.322 tuvieron una falta (cobrarán $27.063).

En este caso, el cálculo del premio corresponde al 60 % de lo que percibe un docente con hasta 352 puntos, o la mitad si hubo una ausencia.

El programa Asistencia Perfecta contempla incentivos mensuales y trimestrales con el objetivo de reducir el ausentismo en el sistema educativo.

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

