Asistencia Perfecta: quiénes y cuándo cobrarán el incentivo mensual de agosto

52.778 docentes, directivos, secretarios y preceptores recibirán el beneficio. Los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes cobrarán el premio por primera vez

Este martes 23 de septiembre se acreditará el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta a 59.292 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que no registraron ausencias o tuvieron solo una falta durante agosto.

Según informó el gobierno de Santa Fe, el monto total destinado al pago asciende a $6.148 millones.

Del total, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores: 47.105 no tuvieron inasistencias y 5.673 registraron solo una.

Según la categoría, los montos varían:

Cargo directivo o supervisión: $180.422 sin faltas, $90.211 con una.

Docente de hasta 352 puntos: $90.211 sin faltas, $45.106 con una.

Jornada completa: $135.317 sin faltas, $67.659 con una.

Hora cátedra nivel superior: $7.519 sin faltas, $3.759 con una.

Hora cátedra otros niveles: $6.015 sin faltas, $3.007 con una.

Por primera vez se incluyó en el programa a los asistentes escolares: son 6.514 en total, de los cuales 3.192 no tuvieron ausencias (cobrarán $54.125) y 3.322 tuvieron una falta (cobrarán $27.063).

En este caso, el cálculo del premio corresponde al 60 % de lo que percibe un docente con hasta 352 puntos, o la mitad si hubo una ausencia.

El programa Asistencia Perfecta contempla incentivos mensuales y trimestrales con el objetivo de reducir el ausentismo en el sistema educativo.

