Aguas Santafesinas (ASSA) informó que este miércoles 3 de junio, entre las 0:00 y las 5:00 de la madrugada, se interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. La medida responde a trabajos programados de renovación en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti.
ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe
ASSA interrumpirá el servicio de agua potable este miércoles por la madrugada en toda la ciudad debido a trabajos de mantenimiento. Recomiendan cuidar las reservas.
La interrupción forma parte del plan de mantenimiento y confiabilización de las instalaciones de la empresa provincial. Según detallaron desde ASSA, las tareas consisten en el reemplazo de una de las bombas de transferencia del proceso de potabilización.
La obra se ejecutará en dos etapas consecutivas:
Desmontaje de la bomba actual.
Instalación y acople del nuevo equipamiento.
Las tareas fueron planificadas en horario nocturno y a mitad de semana para minimizar el impacto en la rutina de los usuarios.
El regreso del servicio y trabajos en la red
Una vez finalizadas las tareas a las 5:00, la normalización del servicio será gradual, ya que el sistema debe recuperar la presión de manera progresiva.
En forma simultánea, la empresa realizará purgados de red en puntos estratégicos de la ciudad. Esto implica la liberación controlada de agua en la vía pública para limpiar las cañerías y reducir posibles episodios de turbiedad.
Qué hacer si el agua sale turbia
En caso de registrar turbiedad en el suministro tras la restitución del servicio, ASSA recomendó dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual. Asimismo, se solicita hacer un uso moderado de las reservas de los tanques domiciliarios durante el corte.
Canales de comunicación de ASSA
Para reclamos o consultas, la atención al usuario funciona las 24 horas a través de:
WhatsApp: +54 341 695 0008
Web: Oficina virtual en el portal oficial de Aguas Santafesinas.