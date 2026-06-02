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ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe

ASSA interrumpirá el servicio de agua potable este miércoles por la madrugada en toda la ciudad debido a trabajos de mantenimiento. Recomiendan cuidar las reservas.

2 de junio 2026 · 21:03hs
ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe

ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas (ASSA) informó que este miércoles 3 de junio, entre las 0:00 y las 5:00 de la madrugada, se interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. La medida responde a trabajos programados de renovación en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti.

La interrupción forma parte del plan de mantenimiento y confiabilización de las instalaciones de la empresa provincial. Según detallaron desde ASSA, las tareas consisten en el reemplazo de una de las bombas de transferencia del proceso de potabilización.

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La obra se ejecutará en dos etapas consecutivas:

Desmontaje de la bomba actual.

Instalación y acople del nuevo equipamiento.

Las tareas fueron planificadas en horario nocturno y a mitad de semana para minimizar el impacto en la rutina de los usuarios.

El regreso del servicio y trabajos en la red

Una vez finalizadas las tareas a las 5:00, la normalización del servicio será gradual, ya que el sistema debe recuperar la presión de manera progresiva.

En forma simultánea, la empresa realizará purgados de red en puntos estratégicos de la ciudad. Esto implica la liberación controlada de agua en la vía pública para limpiar las cañerías y reducir posibles episodios de turbiedad.

Qué hacer si el agua sale turbia

En caso de registrar turbiedad en el suministro tras la restitución del servicio, ASSA recomendó dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual. Asimismo, se solicita hacer un uso moderado de las reservas de los tanques domiciliarios durante el corte.

Canales de comunicación de ASSA

Para reclamos o consultas, la atención al usuario funciona las 24 horas a través de:

WhatsApp: +54 341 695 0008

Web: Oficina virtual en el portal oficial de Aguas Santafesinas.

Assa agua Corte Santa Fe
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