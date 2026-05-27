Santa Fe destrabó fondos nacionales para reactivar la obra de la nueva planta potabilizadora de ASSA

La Provincia confirmó el pago de casi $600 millones adeudados por Nación y se reincorporarán 25 trabajadores suspendidos. La obra tiene apenas un 20% de avance y persiste la incertidumbre sobre los plazos finales

El Gobierno de la provincia de Santa Fe logró destrabar parte del financiamiento nacional destinado a la construcción de la nueva planta potabilizadora de ASSA , una obra considerada estratégica para mejorar el servicio de agua potable en la capital provincial.

El secretario de Aguas y Saneamiento , Leonel Marmiroli, mantuvo una reunión en Buenos Aires con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar el pago de certificados adeudados desde noviembre del año pasado.

Tras el encuentro, la Provincia confirmó la llegada de una transferencia cercana a los 600 millones de pesos, correspondientes a una deuda total que asciende a los 1.000 millones de pesos por trabajos ya ejecutados e impagos.

Reincorporan trabajadores y retoman tareas en la planta de ASSA

Luego de la acreditación de los fondos, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de la obra resolvió reincorporar a los 25 trabajadores que habían sido suspendidos en los últimos días por la paralización de los pagos nacionales.

“Los trabajos, dentro del ritmo que tenían, que era un ritmo lento, se van a estar retomando”, explicó Marmiroli en declaraciones a LT10.

Sin embargo, el funcionario provincial remarcó que la obra todavía se encuentra lejos del nivel de actividad necesario para cumplir con los plazos previstos. Actualmente, el proyecto presenta apenas un 20% de avance.

“Es una obra que necesita entrar en ritmo, necesita cerca de 200 trabajadores trabajando y muchos más frentes de obra”, sostuvo el secretario, quien además reclamó que el Gobierno nacional garantice pagos regulares para darle previsibilidad a la empresa contratista.

Incertidumbre por los plazos de finalización

Aunque legalmente la finalización de la nueva planta potabilizadora está prevista para julio del próximo año, desde el Gobierno santafesino reconocieron que hoy resulta difícil establecer una fecha concreta de entrega.

“Es incierto tirar plazos”, advirtió Marmiroli, al recordar que la obra sufrió reiteradas interrupciones financieras desde su inicio en 2022.

“Este ya es prácticamente el tercer reinicio de los trabajos con este gobierno nacional; no hemos logrado que paguen más de dos certificados seguidos”, lamentó el funcionario.

Nación prometió cancelar otros $400 millones en junio

Desde la administración provincial indicaron además que todavía resta cancelar un saldo de aproximadamente 400 millones de pesos, compromiso que, según señalaron, funcionarios nacionales prometieron regularizar durante los primeros días de junio.

La nueva planta potabilizadora de Santa Fe es una de las tres únicas obras de saneamiento en la provincia que aún conservan financiamiento nacional. Las otras dos corresponden a las ciudades de Granadero Baigorria y Rafaela.

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