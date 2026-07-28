El secretario general de Amsafé cuestionó la decisión de la Provincia de otorgar por decreto la suba salarial a los docentes y acusó al Ejecutivo de "no querer dialogar". Además, confirmó que el gremio hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo y pondrá en marcha un plan de lucha.

Amsafé cuestionó el aumento por decreto del Gobierno: "Si no hay acuerdo, la paritaria debe seguir", afirmó Rodrigo Alonso

El secretario general de Amsafé , Rodrigo Alonso , cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Santa Fe de otorgar por decreto el aumento salarial a los docentes tras el rechazo de la oferta paritaria y sostuvo que el Ejecutivo "no quiere dialogar" ni buscar consensos con los trabajadores de la educación.

"La resolución de la Asamblea de Amsafé es exigirle al Gobierno una nueva convocatoria paritaria y que presente una nueva propuesta" , afirmó el dirigente sindical.

Alonso remarcó que, a su entender, la Ley de Paritarias establece que, cuando no hay acuerdo entre las partes, las negociaciones deben continuar hasta intentar alcanzar un consenso.

Amsafé cuestionó el aumento por decreto del Gobierno: "Si no hay acuerdo, la paritaria debe seguir", afirmó Rodrigo Alonso José Busiemi/ UNO Santa Fe

"Si el Gobierno vuelve a tomar como mecanismo el cierre por decreto, demuestra que no quiere dialogar ni buscar consensos", sostuvo en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Además, aseguró que "de las diez paritarias, ocho las cerró por decreto", y consideró que esa metodología contradice el discurso oficial sobre el diálogo.

Conflicto docente: cómo será el plan de lucha que Amsafé iniciará esta semana tras rechazar la oferta salarial del Gobierno

"Habla mucho del diálogo y del consenso, pero impone políticas paritarias por decreto", cuestionó.

Presentación ante el Ministerio de Trabajo y plan de lucha

El titular de Amsafé confirmó que, si el Gobierno oficializa el aumento por decreto, el gremio realizará una presentación ante el Ministerio de Trabajo.

Según explicó, el planteo tendrá dos ejes: exigir el cumplimiento de la Ley de Paritarias y denunciar que hubo "muy mala fe" durante la negociación salarial.

"Es vergonzoso que se anuncie una propuesta en una conferencia de prensa y después se comunique a los representantes de los trabajadores una propuesta que no se puede ni discutir", afirmó.

Amsafé cuestionó el aumento por decreto del Gobierno: "Si no hay acuerdo, la paritaria debe seguir", afirmó Rodrigo Alonso gentileza

Al mismo tiempo, ratificó que Amsafé pondrá en marcha el plan de lucha aprobado por la asamblea provincial, que comenzará este jueves 30 con actividades en todos los departamentos de la provincia.

Críticas a la oferta salarial

Alonso también cuestionó el contenido de la propuesta salarial y rechazó la postura del Gobierno sobre el porcentaje de incremento.

"Es mentira que haya un promedio del 15% de aumento; en realidad es del 10,1%", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los docentes arrastran una pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y cuestionó la ausencia de una cláusula de actualización automática.

También aseguró que un docente percibe actualmente un salario de alrededor de $1.037.000, mientras que la línea de pobreza supera el millón y medio de pesos.

Consultado sobre el amplio rechazo de la oferta salarial en la asamblea de Amsafé, Alonso sostuvo que la votación refleja el malestar que existe entre los docentes.

Criticó además la implementación del presentismo, la reforma previsional y la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y aseguró que muchos trabajadores no llegan a fin de mes.

"Está muy mal que hoy los docentes tengamos que hablar entre nosotros para ver cómo conseguimos otro ingreso porque no llegamos a fin de mes", expresó.

Por último, convocó a las actividades previstas para este jueves 30, entre ellas una radio abierta desde las 11 en San Martín y Juan de Garay, en la ciudad de Santa Fe, donde el gremio expondrá públicamente sus reclamos.