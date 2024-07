Baja vacunación contra la gripe: "Hay muchos mitos que permanecen después de la pandemia y no se percibe el riesgo de la enfermedad"

Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones de Santa Fe resaltaron que hay una baja cobertura en el sistema de vacunación contra la gripe. La situación estaría atada a los "mitos que quedaron después de la pandemia" y con que "la gente no percibe el riesgo de la enfermedad" .

Respecto a la vacunación en menores de dos años, detalló: "Estamos alrededor del 30%". Al respecto expresó: "Lo que más nos preocupa es poder hacer una difusión y llamar a la comunidad a que se concientice sobre la gripe, que es una enfermedad estacional y que no es tan benévola como se cree".

Las bajas en la demanda de vacunación

Al ser interpelada respecto a los motivos por los cuales la gente no asiste a vacunarse, la portavoz del Programa sostuvo: "La pandemia tuvo un impacto en las coberturas de vacunación, en todas las de calendario. La gente se recluyó cuando estábamos en pandemia, decíamos que no había que salir, no se entendió que la vacunación era una salida esencial, que había que hacer un servicio esencial que seguía disponible".

En el mismo sentido, remarcó que "hay muchos mitos que quedaron también después de la pandemia y con respecto a vacuna antigripal, la gente no percibe el riesgo de la enfermedad". La representante llamó a "reconstruir un poco esa confianza y esa demanda entre la población y los vacunatorios".

Llamó a la población a vacunarse

"Estamos llamando a la población en general porque hay muchos grupos objetivos para la vacuna antigripal, pero específicamente en los niños que son población vulnerable y adultos mayores de 65 para que se acerquen", expresó.

Márquez especificó que la vacuna es gratuita para "los niños de seis meses hasta los dos años entran todos tengan o no tengan alguna condición de riesgo. Los mayores de 65 también entran todos. En el medio tenemos un grupo grande entre los dos y los 64 años que ingresan sólo si tienen algún factor de riesgo. Las embarazadas ingresan todo, en cualquier trimestre de la gestación, el personal de salud, las puérperas hasta diez días después del parto y grupos de población esencial como son fuerzas de seguridad".

"Tenemos una vacuna que los puede proteger y evitar complicaciones. La vacuna es gratuita para la población objetivo y es obligatoria, es de calendario y está disponible en todos los efectores de salud con vacunatorio de la provincia", destacó la referente del Programa.

