"Esto también es Santa Fe": vecinos de Colastiné Norte elevaron una carta a Poletti por falta de obras y servicios

Los habitantes de barrio Las Paltas aseguran que el agua queda acumulada en las calles y cuestionan los trabajos de la máquina niveladora. También piden iluminación, desmalezamiento y abovedado de calles. "Cada lluvia es una odisea", expresaron.

Reclamo de vecinos. El estado de las calles en la zona de Las Paltas cada vez que llueve

Vecinos del barrio Las Paltas, en Colastiné Norte , elevaron un reclamo a la Municipalidad de Santa Fe por las condiciones de infraestructura y servicios que atraviesa el sector. La zona, ubicada a la altura del kilómetro 2,5 hacia el noroeste de la Ruta Provincial 1, detrás de UPCN, experimentó un importante crecimiento poblacional en los últimos años, pero los habitantes aseguran que las mejoras no acompañaron ese proceso.

El reclamo fue formalizado mediante una carta dirigida al intendente Juan Pablo Poletti , luego de distintos pedidos realizados ante la vecinal, el 0800 municipal, la delegación de La Guardia y medios de comunicación locales. Los vecinos sostienen que decidieron recurrir directamente a la Intendencia ante la falta de respuestas concretas.

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El estado de las calles en la zona de Las Paltas cada vez que llueve. gentileza

Uno de los principales problemas señalados es el estado de las calles de tierra. Según explicaron, cuando se producen lluvias, el agua queda acumulada sobre las arterias y genera pozos, barro y sectores prácticamente intransitables.

"Cada vez que llueve el deterioro de las calles tras la circulación vehicular y el anegamiento que produce las lluvias va generando una imposibilidad de transitabilidad", manifestó Ricardo, uno de los vecinos afectados.

La situación afecta especialmente a quienes deben desplazarse diariamente hacia la Ruta 1 para acceder al transporte público. En el barrio no cuentan con colectivos urbanos, por lo que los habitantes deben recorrer entre seis y diez cuadras hasta la ruta para tomar el servicio. Las alternativas son caminar, utilizar bicicletas, motos o automóviles.

La propia presentación realizada ante el municipio remarca que esta falta de transporte obliga a los vecinos a trasladarse hacia los centros de salud, escuelas y lugares de trabajo en vehículos particulares o a pie, en un contexto de calles deterioradas y con iluminación insuficiente.

Reclaman otra forma de realizar el mantenimiento de las calles

Los vecinos cuestionaron especialmente la manera en que se realizan los trabajos con la máquina niveladora después de las lluvias. Según explicaron, el paso de la maquinaria no soluciona el problema porque, en lugar de generar un desnivel que permita el escurrimiento, deja las calles prácticamente planas y con los bordes más elevados.

"Las calles hay que hacerle una bóveda, hay que marcar una especie de cuneta como para que el agua se deposite en los costados y no en el centro haciendo piletas", explicó el vecino

El planteo coincide con lo expresado en la carta presentada ante el intendente, donde los vecinos reclaman que las calles sean abovedadas y que se marquen las cunetas para favorecer el drenaje del agua. También identificaron distintos puntos críticos, entre ellos sectores de Ñandubay y Las Delias, Ñandubay y Garabatos, Guaranimá y Ñandubay y Bulevar Guaranimá al 600.

"Después de las lluvias debemos circular por las veredas", advirtieron los vecinos en la presentación.

El estado de las calles en la zona de Las Paltas cada vez que llueve gentileza

Una zona que creció y reclama obras

Desde el barrio remarcan que Colastiné Norte también forma parte de la ciudad de Santa Fe y que el crecimiento de la población incrementó el tránsito y las necesidades de infraestructura.

En ese sentido, los vecinos plantearon al municipio la necesidad de intervenir sobre tres arterias que consideran estratégicas para la circulación de toda la zona: Ñandubay, Guaranimá y Bulevar del Bosque, formando un circuito que conecta distintos sectores del barrio con la Ruta 1. También destacaron la importancia de Los Eucaliptos, que pasa frente a UPCN y conecta con Guaranimá.

El pedido adquiere especial relevancia ante las dificultades que se generan durante y después de las precipitaciones. Además del tránsito cotidiano, los vecinos advierten que el mal estado de las calles complica el ingreso de vehículos de emergencia, patrulleros y camiones recolectores de residuos.

"Los patrulleros empiezan a limitarse las rondas porque no tienen por dónde circular", señalaron.

Falta de iluminación y desmalezamiento

El reclamo también incluye la falta de iluminación pública. Los vecinos aseguran que existen sectores sin alumbrado y que, en algunos casos, deben recurrir a soluciones particulares para contar con iluminación frente a sus viviendas.

Uno de los puntos señalados es el tramo de Ñandubay entre el Playón Municipal Las Paltas y Guaranimá, donde, según la presentación, no existe alumbrado público y la iluminación depende de los propios vecinos.

A esto se suma el pedido de desmalezamiento y mantenimiento de terrenos. Los habitantes sostienen que existen lotes privados y espacios públicos con pastizales de gran altura, especialmente en las inmediaciones del Playón Municipal Las Paltas.

La presencia de malezas, indicaron, genera preocupación por la aparición de mosquitos, roedores y víboras, además de contribuir a una mayor sensación de inseguridad. La carta presentada ante la Municipalidad menciona particularmente un terreno de más de una hectárea ubicado frente al playón, donde los vecinos denuncian la presencia de pastizales de más de un metro de altura.

"También es un barrio de Santa Fe"

Con el reclamo formalizado ante la Intendencia, los vecinos de Las Paltas buscan que el municipio tome medidas concretas para mejorar las condiciones de infraestructura del sector. En la carta, los habitantes recuerdan además el compromiso municipal de avanzar hacia un objetivo de calles cero de tierra en los barrios de Santa Fe y plantean que Colastiné Norte debe estar incluido en ese proceso. Sin embargo, aclaran que su pedido inmediato no pasa necesariamente por pavimentar todas las arterias, sino por realizar intervenciones que permitan garantizar una transitabilidad adecuada y segura, especialmente en los principales corredores.

"Señor Intendente está prometiendo luz, mejoramiento de calles, levantamiento de copa. Acá en la zona realmente carecemos de todo ese tipo de mejora o mantenimiento", cuestionaron.

Los vecinos aseguran que están dispuestos a reunir firmas de los habitantes del barrio para respaldar el pedido y remarcan que el objetivo no es solamente plantear una queja, sino conseguir que Las Paltas sea incorporado de manera efectiva a las políticas de mantenimiento, infraestructura y servicios de la ciudad.

"Esto también es un barrio de Santa Fe", es la síntesis del reclamo que los habitantes buscan hacer llegar al municipio.

El mensaje de los vecinos a Poletti