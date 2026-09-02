Colón no pudo cerrar a Acevedo y el cupo que dejó Allende quedaría sin utilizar

Colón no logró incorporar al reemplazante de Leandro Allende. El acuerdo con Instituto por Jonás Acevedo estaba encaminado, pero la operación finalmente no se concretó.

Colón terminó el mercado de pases sin sumar jugadores luego de la salida de Leandro Allende. La dirigencia buscó primero a Tomás González, aunque no pudo acordar con Estudiantes de Río Cuarto. Luego avanzó por Jonás Acevedo y llegó a un entendimiento con Instituto, pero las diferencias con el representante del futbolista impidieron cerrar su llegada al club santafesino.

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Colón buscó alternativas para reemplazar a Allende

La salida de Leandro Allende le había permitido a Colón contar con un cupo para incorporar un futbolista. La dirigencia intentó utilizar esa posibilidad para darle una nueva alternativa a Iván Delfino, pero finalmente ninguna de las gestiones pudo completarse.

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El primer nombre que apareció sobre la mesa fue el de Tomás González, delantero de Estudiantes de Río Cuarto. El futbolista era una opción que interesaba especialmente por sus características y por el conocimiento que tenía el entrenador sobre su juego. Delfino ya había dirigido a González y por ese motivo su nombre tomó fuerza en las primeras conversaciones. La intención de Colón era encontrar un jugador que pudiera aportar soluciones en el tramo decisivo de la temporada y ampliar las opciones disponibles para el técnico.

Sin embargo, las conversaciones con Estudiantes de Río Cuarto no llegaron a un acuerdo definitivo. Las diferencias entre las partes hicieron que la posibilidad se diluyera y la dirigencia tuviera que cambiar rápidamente de objetivo.

Jonás Acevedo

El mediocampista de Instituto pasó a ser la principal alternativa para ocupar el lugar disponible. Colón aceleró las negociaciones y consiguió avanzar de manera importante en poco tiempo. La operación llegó a un punto en el que ambas instituciones alcanzaron un entendimiento. Instituto estaba dispuesto a liberar al futbolista y todo indicaba que Acevedo podía continuar su carrera en Santa Fe. Pero todavía quedaba un paso fundamental: obtener el acuerdo con el propio jugador y su representante.

El acuerdo con Instituto se cayó por las condiciones de Acevedo

La negociación por Acevedo parecía encaminada, pero finalmente no pudo concretarse. Si bien Colón había logrado un entendimiento con Instituto, las condiciones solicitadas desde el entorno del futbolista no coincidieron con lo que la institución santafesina estaba dispuesta a ofrecer.

El representante del mediocampista planteó determinadas pretensiones que no pudieron ser satisfechas por Colón. Ante la falta de coincidencia, la operación terminó cayéndose y Acevedo no se convirtió en refuerzo rojinegro.

La situación dejó al Sabalero sin la incorporación que buscaba realizar después de la partida de Allende. La dirigencia había realizado diferentes intentos para aprovechar el cupo disponible. Primero apareció González, pero no se pudo llegar a un acuerdo con Estudiantes de Río Cuarto. Después se avanzó con Acevedo y hasta se logró un entendimiento con Instituto, aunque el último tramo de la negociación no pudo resolverse. De esta manera, Colón cerró el mercado de pases sin sumar ningún futbolista.

Para Delfino, esto significa continuar la temporada con el plantel que ya tenía a disposición. El entrenador deberá encontrar internamente las alternativas necesarias para compensar la salida de Allende y afrontar los compromisos que vienen.

La dirigencia, por su parte, intentó hasta el último momento encontrar una solución. El objetivo era sumar un futbolista con características que pudieran aportar algo diferente al equipo, pero las dos principales opciones quedaron descartadas. En el caso de Acevedo, la situación tuvo un desenlace particular porque el acuerdo entre los clubes estaba prácticamente resuelto. Sin embargo, la decisión del futbolista y de su representante de no aceptar las condiciones propuestas terminó siendo determinante.

El Sabalero tendrá que afrontar lo que resta de la competencia sin caras nuevas. La posibilidad de sumar un refuerzo estuvo abierta, hubo negociaciones y hasta un acuerdo entre clubes, pero ninguna operación consiguió llegar a la instancia definitiva.

Colón cerró así el mercado de pases sin incorporaciones y deberá continuar su camino con los futbolistas que ya forman parte del plantel, buscando que la salida de Allende no termine afectando sus objetivos deportivos.