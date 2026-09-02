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Deuda previsional: Nación acumula dos meses de atraso en los giros y Pullaro volvió a exigir que cumpla con Santa Fe

El gobernador volvió a reclamar el cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional con la Provincia y cuestionó que el orden fiscal de la Nación se haya alcanzado sin transferir todos los recursos comprometidos. El acuerdo firmado en abril contempló $10.000 millones mensuales durante un año, pero Santa Fe confirmó recientemente que acumula dos meses de atraso.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2026 · 20:26hs
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Reclamo provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro insiste en el pago de fondos mensuales para asegurar el orden fiscal santafesino.

Reclamo provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro insiste en el pago de fondos mensuales para asegurar el orden fiscal santafesino.

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar la posición de Santa Fe frente a la deuda que mantiene el Estado nacional con la Provincia, con especial atención sobre los recursos destinados a la Caja de Jubilaciones.

“El Estado Nacional debería cumplir la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe. Nosotros no dejamos de reclamarla”, afirmó el mandatario.

Pullaro reconoció que el Gobierno nacional realizó un fuerte esfuerzo para ordenar sus cuentas, pero planteó que ese proceso tuvo impacto sobre las provincias. “El Estado Nacional hizo un esfuerzo muy importante por poner los números en orden, por lograr el equilibrio fiscal, tal vez a costa de no transferirle a las provincias los recursos o en nuestro caso la deuda que estamos discutiendo”, sostuvo.

El gobernador insistió en que Santa Fe no abandonará el reclamo por los fondos que considera correspondientes a la Provincia. “No vamos a dejar de reclamarle nunca lo que nos corresponde a los santafesinos”, remarcó.

Dos meses de atraso en los fondos para la Caja

El reclamo adquiere mayor peso por la situación actual de las transferencias comprometidas por la Nación.

En abril, Santa Fe y el Gobierno nacional acordaron restablecer un flujo de recursos para la Caja de Jubilaciones mediante 12 cuotas mensuales de $10.000 millones, por un total de $120.000 millones. El convenio se presentó como un primer paso para encaminar la discusión sobre la deuda previsional y contempló una suspensión transitoria de los juicios que la Provincia mantiene ante la Corte Suprema.

LEER MÁS: Santa Fe reclama fondos a Nación: hay dos meses de atraso en los giros para la Caja de Jubilaciones

Sin embargo, a fines de agosto el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, confirmó que Nación acumulaba dos meses de atraso en esas transferencias y que la Provincia continuaría reclamando el cumplimiento del acuerdo.

El convenio, además, estableció que los pagos tienen carácter de adelanto a cuenta de la determinación definitiva del déficit previsional correspondiente al ejercicio 2026, mientras continúan las negociaciones por el stock histórico de la deuda.

El reclamo excede las transferencias mensuales

Para la Casa Gris, la discusión no se limita a los desembolsos mensuales acordados con ANSES.

El Gobierno provincial mantiene además el reclamo por la deuda histórica derivada del financiamiento de la Caja de Jubilaciones santafesina, que no fue transferida al sistema nacional.

Desde la Provincia remarcaron que los $10.000 millones mensuales acordados constituyen un pago inicial y no implican renunciar a las demandas judiciales. El convenio contempla una suspensión temporal de los procesos, pero no el abandono de los reclamos.

Pullaro, en ese contexto, dejó claro que la tensión con la Casa Rosada tiene un origen concreto: la defensa de los intereses provinciales. “A veces la tensión que tengo con el presidente es por defender a la provincia de Santa Fe”, explicó.

A pesar de las diferencias, el gobernador también sostuvo una expectativa de cooperación entre ambas administraciones. “Ojalá que Nación nos ayude”, afirmó.

LEER MÁS: Santa Fe y Nación definen el acuerdo por fondos previsionales cortados por Milei

El frente previsional sigue abierto

El Gobierno provincial considera que el acuerdo alcanzado en abril fue un avance, pero la discusión continúa abierta por el atraso de las transferencias y por el monto total de la deuda previsional.

La Nación se comprometió a enviar $10.000 millones mensuales durante un año, pero el incumplimiento de dos cuotas volvió a tensar una relación que ya venía marcada por reclamos judiciales y negociaciones prolongadas.

En ese escenario, Pullaro busca sostener dos objetivos en paralelo: reclamar a Nación los recursos que considera correspondientes a Santa Fe y preservar el orden fiscal de la administración provincial. “La provincia de Santa Fe está bien, a diferencia de la mayoría de las provincias de la República Argentina”, afirmó.

El gobernador reconoció que alcanzar ese escenario demandó un fuerte esfuerzo de gestión. “Costó, sí costó mucho, y no fue fácil poner orden en el Estado provincial. No fue fácil, no fue sencillo, pero lo hicimos”, concluyó.

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