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Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos brindarán asistencia financiera para que las industrias paguen en cuotas las tarifas eléctricas

Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acordaron un plan conjunto para financiar los cargos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida busca aliviar los costos de producción y brindar mayor previsibilidad operativa a las empresas locales.

2 de septiembre 2026 · 20:06hs
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La Región Centro financiará en cuotas el costo de la energía para las industrias.

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La Región Centro financiará en cuotas el costo de la energía para las industrias.

En el marco de la agenda de integración de la Región Centro, los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos alcanzaron un acuerdo estratégico orientado a sostener la competitividad de las industrias.

A través de este esquema conjunto, las tres jurisdicciones otorgarán herramientas de asistencia financiera para que las industrias de la región puedan afrontar en cuotas los costos correspondientes a los incrementos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El objetivo central de la iniciativa radica en amortiguar el impacto directo que generó la actualización de los precios de la energía a nivel nacional sobre la estructura de costos industriales. Desde los Poderes Ejecutivos de los tres distritos remarcaron que el financiamiento busca dotar de mayor previsibilidad a las pymes y grandes plantas fabriles, garantizando la operatividad de los establecimientos y resguardando los puestos de trabajo formales que genera el entramado productivo regional.

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Asimismo, las administraciones provinciales coincidieron en que la convergencia de políticas públicas en materia de infraestructura y tarifas resulta clave para consolidar a la Región Centro como el motor de desarrollo del país, facilitando la atracción de inversiones a partir de la reducción de costos operativos fijos.

Ejes de la medida de asistencia energética

El plan de acompañamiento para el sector industrial contempla los siguientes puntos clave:

Financiamiento diferido: posibilidad de saldar los componentes mayoristas de la tarifa eléctrica en esquemas de cuotas.

Reducción de costos operativos: amortiguación del impacto de las tarifas fijadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Previsibilidad financiera: herramientas para evitar descalces de caja en las empresas ante subas estacionales o de precios de la energía.

Articulación regional: criterio unificado entre las distribuidoras eléctricas de las tres provincias para garantizar equidad competitiva.

Día de la Industria Argentina

Este martes el gobernador Maximiliano Pullaro participó en la ciudad de Santa Fe, del acto por el Día de la Industria Argentina, que se conmemora cada 2 de septiembre en recuerdo de la primera exportación registrada del país, realizada en el siglo XVI.

Durante el encuentro, en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Pullaro afirmó: “Como gobernador de esta provincia, me siento muy orgulloso de representarlos y defenderlos. Para este Gobierno, la industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo”.

“Hoy gobernar es generar empleo y crecimiento económico, y encontrar las herramientas para que los sectores público y privado puedan trabajar juntos, mostrando que hay una salida posible”, añadió el mandatario. También convocó a defender “nuestra identidad productiva y a la provincia de Santa Fe”.

“Una industria que cae no se puede reemplazar: detrás hay personas, recursos e inversiones de años para sostener un proceso productivo. Es mucho más que una empresa”, sostuvo Pullaro. Para el gobernador, defender la actividad industrial supone preservar el conocimiento acumulado, la capacidad de producir y los puestos de trabajo vinculados a cada empresa.

Nuevas oportunidades

Luego remarcó que el mundo demanda alimentos, energía y minerales, bienes que Argentina puede ofrecer. En ese marco, señaló que, junto con los dólares que generan la industria y el campo, se abren nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

Al referirse a los modelos de país en discusión, cuestionó tanto al populismo, que “termina dilapidando los recursos del Estado y tiene una matriz de corrupción”, como a las posturas que proponen liberalizarlo todo y dejar que el mercado regule. “No creo en ninguno de los dos. Apostemos al desarrollo del país, a tener mejores rutas y una mejor matriz energética”, planteó.

Pullaro recordó las obras que ejecuta la Provincia -gasoductos, rutas y mejoras en puertos y aeropuertos-, así como el acompañamiento a las industrias y pymes en ferias internacionales y el acceso a líneas de financiamiento con entidades públicas y privadas.

“Van a venir realmente buenos tiempos. Hicimos todos los deberes: bajamos el costo del Estado y de la obra pública, reducimos impuestos y, al mismo tiempo, prestamos mejores servicios. Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo”, concluyó.

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