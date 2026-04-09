La presidente del partido en Santa Fe, Romina Diez, celebró los resultados obtenidos por Universitarios por la Libertad (UPL) en las elecciones en Rosario.
Batacazo de Universitarios por La Libertad en las elecciones en la UNR
El espacio estudiantil de Romina Diez metió cuatro consejeros y cuatro secretarios en Rosario
9 de abril 2026 · 10:30hs
El espacio del presidente Javier Milei logró ingresar cuatro consejeros y cuatro secretarios estudiantiles.
"Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", dijo Romina Diez.
“Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades”, cerró la diputada nacional, Romina Diez.