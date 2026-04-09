Batacazo de Universitarios por La Libertad en las elecciones en la UNR

La presidente del partido en Santa Fe, Romina Diez , celebró los resultados obtenidos por Universitarios por la Libertad (UPL) en las elecciones en Rosario.

"Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", dijo Romina Diez.

“Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades”, cerró la diputada nacional, Romina Diez.