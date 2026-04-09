Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

Obligado a cambiar por la ausencia de Matías Budiño, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de una variante con el ingreso de Tomás Paredes

Colón dispondrá de un cambio para recibir a Racing de Córdoba.

La goleada de Colón ante San Miguel hacía presagiar que el equipo se repetiría para jugar ante Racing de Córdoba . Sin embargo, el problema de salud que sufrió Matías Budiño lo obliga a Ezequiel Medrán a meter mano en el equipo.

Así las cosas, el Sabalero tendrá una sola modificación para jugar el domingo a las 19 ante el elenco cordobés. Tomás Paredes será el arquero titular en reemplazo de Matías Budiño.

De esta manera y por primera vez en el año, Tomás Giménez volverá a estar en la consideración del cuerpo técnico y ocupará un lugar en el banco de relevos.

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El resto del equipo será el mismo que viene de golear a San Miguel. Y es que Pier Barrios está recuperado de la molestia muscular que sufrió ante el Verde y que lo obligó a salir del campo de juego.

Así las cosas, la formación titular será con: Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.