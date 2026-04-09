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Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

Obligado a cambiar por la ausencia de Matías Budiño, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de una variante con el ingreso de Tomás Paredes

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 11:38hs
Colón dispondrá de un cambio para recibir a Racing de Córdoba.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón dispondrá de un cambio para recibir a Racing de Córdoba.

La goleada de Colón ante San Miguel hacía presagiar que el equipo se repetiría para jugar ante Racing de Córdoba. Sin embargo, el problema de salud que sufrió Matías Budiño lo obliga a Ezequiel Medrán a meter mano en el equipo.

Colón tendrá un cambio

Así las cosas, el Sabalero tendrá una sola modificación para jugar el domingo a las 19 ante el elenco cordobés. Tomás Paredes será el arquero titular en reemplazo de Matías Budiño.

De esta manera y por primera vez en el año, Tomás Giménez volverá a estar en la consideración del cuerpo técnico y ocupará un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

El resto del equipo será el mismo que viene de golear a San Miguel. Y es que Pier Barrios está recuperado de la molestia muscular que sufrió ante el Verde y que lo obligó a salir del campo de juego.

Así las cosas, la formación titular será con: Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Racing de Córdoba Ezequiel Medrán
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