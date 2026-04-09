Ataque en la escuela de San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Terminó la audiencia de imputación del menor de 16 años. Hay hermetismo sobre el delito que le atribuyó la fiscal. A las 12:30 se reanuda la audiencia para discutir la prisión preventiva

En los tribunales de San Cristóbal se desarrolló una nueva audiencia en el marco de la causa por el tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de esa ciudad. El eje del debate fue la imputación de un segundo adolescente de 16 años , cuya situación procesal quedará definida en las próximas horas.

La audiencia está encabezada por el juez Boaglio , magistrado a cargo de resolver la situación del menor.

Hermetismo sobre el delito imputado

Pasadas las 11, finalizó la audiencia de imputación, en la que la fiscal le atribuyó formalmente un delito al adolescente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la calificación jurídica exacta que le fue imputada: no hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los actores del proceso y el hermetismo en torno a la investigación es total.

Lo que sí se confirmó es que, una vez concluida la imputación, se dispuso un cuarto intermedio hasta las 12.30, momento en el que se reanudará la audiencia para abordar una cuestión central: la prisión preventiva del menor.

Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho

La defensa quiere discutir la cautelar

El pedido de cuarto intermedio se habría originado en la intención del defensor público Aníbal Caula de discutir la medida cautelar de prisión preventiva. El hecho de que la audiencia se haya interrumpido apenas una hora y media para retomarse con otro tinte hace pensar que la imputación realizada por la fiscal tiene entidad suficiente como para que exista una probabilidad concreta de que el adolescente quede detenido.

De encubrimiento a un rol más activo

Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho. Precisamente, el giro en la calificación jurídica podría estar vinculado a lo que trascendió un día antes.

En la conferencia de prensa del gobierno nacional realizada el miércoles, la Policía Federal describió a este adolescente de 16 años como un "colaborador estrecho" del tirador. Ese dato habría modificado la óptica de la fiscalía y podría explicar por qué la imputación que recibió hoy resultó distinta a la que la defensa esperaba, lo que a su vez motivó la solicitud del cuarto intermedio.

A partir de las 12.30, cuando se reanude la audiencia en el Tribunal de San Cristóbal, quedará definido si el segundo adolescente imputado en la causa por el tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" permanece en libertad o queda bajo prisión preventiva, en una jornada que marca un nuevo capítulo clave en la investigación.