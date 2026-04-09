Científicos de Santa Fe se movilizan con un "Choricet" contra el ajuste en el Conicet

La comunidad del Conicet Santa Fe realizará una protesta este viernes para alertar sobre la precarización laboral y el desfinanciamiento de la ciencia.

El Conicet Santa Fe convocó a una jornada de reivindicación y lucha que se desarrollará este viernes 10 de abril a las 10:30 en el ingreso al predio institucional.

En el marco del Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Ciencia , el Conicet Santa Fe convocó a una jornada de reivindicación y lucha que se desarrollará este viernes 10 de abril a las 10.30 en el ingreso al predio institucional.

La actividad, denominada “Choricet, choripanes por la ciencia (porque presupuesto no hay)” , busca visibilizar la crisis en el sistema científico argentino , marcada por el ajuste presupuestario , la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo en el sector.

Desde la organización señalaron que la convocatoria es abierta a investigadores, becarios, técnicos, personal administrativo y autoridades, con el objetivo de generar un espacio colectivo de debate frente a lo que consideran un escenario crítico.

Durante la jornada habrá un micrófono abierto para abordar distintos ejes centrales. Entre ellos, la situación laboral, con foco en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), las paritarias, la reforma laboral y la permanencia en el sistema científico.

Otro de los puntos clave será el presupuesto en Ciencia y Técnica, donde se advertirá sobre el estado crítico del financiamiento y la necesidad de garantizar la ley de financiamiento universitario.

Además, se incluirá una perspectiva de género, con denuncias por el retroceso en políticas públicas y el pedido de justicia por el femicidio de la investigadora Silvina Drago.

“Frente al ajuste, el desprestigio institucional y la amenaza de desmantelamiento del sistema científico y universitario, la respuesta es colectiva”, expresaron desde la convocatoria.

La jornada cerrará con un “Choricet”, una actividad simbólica que busca reflejar la falta de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer el encuentro entre los distintos sectores que integran el ámbito científico.

Bajo la consigna “Sin trabajadores no hay ciencia. Sin ciencia no hay futuro”, los organizadores invitan a la comunidad a participar llevando mate, ideas y propuestas para defender la soberanía científica y tecnológica del país.

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