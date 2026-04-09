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Furor por la subasta de bienes del delito en Santa Fe: récord histórico de inscriptos

La convocatoria superó todos los récords y refleja el creciente interés por los bienes incautados al delito

9 de abril 2026 · 09:40hs
Más de 5.400 inscriptos de toda la Argentina para la subasta de bienes incautados al delito

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Más de 5.400 inscriptos de toda la Argentina para la subasta de bienes incautados al delito

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) del Gobierno de Santa Fe confirmó que 5.411 personas se inscribieron para participar en la próxima subasta pública, que se realizará el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario.

El dato marca un récord y refleja el creciente interés por este tipo de iniciativas: se trata del mayor número de inscriptos en la historia de los remates impulsados por la provincia. Además, la convocatoria tuvo un fuerte carácter federal, con participantes provenientes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “el nivel de inscriptos demuestra que hay confianza en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad”, en referencia a las subastas desarrolladas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para todos los santafesinos”, remarcó el funcionario, al tiempo que subrayó que los bienes provenientes del delito “deben transformarse en oportunidades para la comunidad”.

La subasta incluirá 150 lotes, entre los que se destacan un avión, autos y motos, además de otros bienes incautados.

Con este nivel de participación, la Provincia ratifica el interés creciente en las subastas públicas y consolida una política orientada a lograr un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Controles y seguridad

Para participar fue obligatorio completar una inscripción online, cuyos datos serán ahora cruzados con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de verificar que los postulantes no tengan vínculos con organizaciones criminales.

Además, el Gobierno garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados, una medida clave para brindar seguridad jurídica a los compradores. En este proceso se asignan nuevas patentes, eliminando cualquier vínculo con el titular anterior.

Qué es la Aprad

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales, con el objetivo de darles una utilidad social.

Entre los bienes se incluyen automóviles, celulares, insumos informáticos, joyas y muebles. En algunos casos, pueden ser destinados a la Policía, el Servicio Penitenciario o instituciones sociales; mientras que otros son rematados o compactados.

Las subastas ya realizadas permitieron recaudar más de 3.500 millones de pesos, fondos que vuelven a la comunidad en distintas políticas públicas.

• LEER MÁS: La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

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