Gimnasia de La Plata es el primer finalista de la Liga Argentina Femenina

En la semifinal disputada en La Plata, San Isidro de San Francisco cayó ante Gimnasia y Esgrima en sets corridos. El otro finalista saldrá de Sonder de Rosario y Boca Juniors que ganó en la ida

La santafesina Emma Williner, integrante de San Isidro, que perdió en semifinales ante Gimnasia de La Plata.

En el tercer encuentro frente a San Isidro de San Francisco, Gimnasia y Esgrima de La Plata se impuso por 3 a 0. Con este resultado, disputará una nueva final y defenderá el título obtenido en la temporada anterior . En el elenco cordobés fueron nuevamente protagonistas las santafesinas Emma Williner y Linda Landi de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero . Las Lobas esperan por el ganador de Sonder de Rosario con Boca Juniors, que se medirán este jueves 9 en la Fábrica, con ventaja de las Xeneizes.

En el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata, en la noche de este miércoles, San Isidro cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-0 en el partido decisivo de las semifinales de la Liga Argentina Femenina de Vóley, con parciales de 25-20, 25-13 y 25-19. El Rojo, que venía de una enorme victoria por 3-2 el martes, no pudo sostener el ritmo en el tercer juego de la serie y se despidió del torneo entre los cuatro mejores equipos del país.

La escuadra conducida por el santafesino Mauro Silvestre mostró su mejor versión en el primer set, donde luchó punto a punto y llegó a complicar al poderoso elenco platense, campeón defensor. Sin embargo, después del cierre del parcial inicial, el equipo se fue quedando sin energías y nunca logró volver a conectarse plenamente con el juego, mientras que Gimnasia aprovechó su localía, ritmo y profundidad de plantel para cerrar la serie.

El conjunto dirigido por el santafesino Mauro Silvestre alistó a: Emma Williner, Linda Landi, Belén Caba, Josefina Suñé, Betiana Genero, Aylén Ponso, Helena Cugno, Josefina Jappert (capitán), Ana Nunez Dos Santos, Emilia Baldo, Florencia Peretti, Adnery Santana Milano, Sabrina Torino y Valentina Ferreyra.

No pudo ser para las chicas del Rojo, que quedaron eliminadas al caer 3-0 en La Plata en el tercer juego de semifinales ante las actuales campeonas. Hicieron un gran torneo con un equipo muy joven y en su primera participación en la Liga Argentina Femenina de Vóley.