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Gimnasia de La Plata es el primer finalista de la Liga Argentina Femenina

En la semifinal disputada en La Plata, San Isidro de San Francisco cayó ante Gimnasia y Esgrima en sets corridos. El otro finalista saldrá de Sonder de Rosario y Boca Juniors que ganó en la ida

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 09:52hs
La santafesina Emma Williner

La santafesina Emma Williner, integrante de San Isidro, que perdió en semifinales ante Gimnasia de La Plata.

En el tercer encuentro frente a San Isidro de San Francisco, Gimnasia y Esgrima de La Plata se impuso por 3 a 0. Con este resultado, disputará una nueva final y defenderá el título obtenido en la temporada anterior. En el elenco cordobés fueron nuevamente protagonistas las santafesinas Emma Williner y Linda Landi de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero. Las Lobas esperan por el ganador de Sonder de Rosario con Boca Juniors, que se medirán este jueves 9 en la Fábrica, con ventaja de las Xeneizes.

San Isidro fue eliminado por Gimnasia en La Plata

En el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata, en la noche de este miércoles, San Isidro cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-0 en el partido decisivo de las semifinales de la Liga Argentina Femenina de Vóley, con parciales de 25-20, 25-13 y 25-19. El Rojo, que venía de una enorme victoria por 3-2 el martes, no pudo sostener el ritmo en el tercer juego de la serie y se despidió del torneo entre los cuatro mejores equipos del país.

La escuadra conducida por el santafesino Mauro Silvestre mostró su mejor versión en el primer set, donde luchó punto a punto y llegó a complicar al poderoso elenco platense, campeón defensor. Sin embargo, después del cierre del parcial inicial, el equipo se fue quedando sin energías y nunca logró volver a conectarse plenamente con el juego, mientras que Gimnasia aprovechó su localía, ritmo y profundidad de plantel para cerrar la serie.

El conjunto dirigido por el santafesino Mauro Silvestre alistó a: Emma Williner, Linda Landi, Belén Caba, Josefina Suñé, Betiana Genero, Aylén Ponso, Helena Cugno, Josefina Jappert (capitán), Ana Nunez Dos Santos, Emilia Baldo, Florencia Peretti, Adnery Santana Milano, Sabrina Torino y Valentina Ferreyra.

No pudo ser para las chicas del Rojo, que quedaron eliminadas al caer 3-0 en La Plata en el tercer juego de semifinales ante las actuales campeonas. Hicieron un gran torneo con un equipo muy joven y en su primera participación en la Liga Argentina Femenina de Vóley.

Gimnasia de La Plata Liga Argentina San Isidro
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