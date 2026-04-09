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GNC en Santa Fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

La suba de los combustibles líquidos en marzo impulsó el aumento del GNC, que en Santa Fe ya se vende a $989 por metro cúbico.

9 de abril 2026 · 11:31hs
GNC en Santa Fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

El precio del GNC en Santa Fe volvió a registrar un fuerte aumento y ya se ubica al borde de los $1.000 por metro cúbico, en un contexto marcado por la suba sostenida de los combustibles líquidos durante marzo, que superó el 20%.

Actualmente, en las pizarras de las estaciones de servicio de Santa Fe, el valor del Gas Natural Comprimido (GNC) figura en $989, tras un incremento reciente de aproximadamente $50 en los últimos días. Esta escalada impacta de lleno en los costos del transporte urbano, especialmente en el sector de taxis y remises.

Los trabajadores del volante advierten que la suba del GNC podría derivar en un pedido de actualización de tarifas ante la Municipalidad de Santa Fe, ya que la ecuación económica comienza a volverse insostenible.

Llenar los tubos cuesta entre 10.000 y 14.000 pesos. A veces se carga dos veces por día para poder trabajar. Los costos son elevados en relación con la caída de pasajeros que estamos teniendo”, señaló un trabajador del sector en diálogo con el móvil de LT9.

• LEER MÁS: YPF frena subas por 45 días: cuánto cuesta hoy cargar combustible en Santa Fe

GNC Santa Fe
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