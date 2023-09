Bioquímicos de Santa Fe hacen "equilibrio" para atender prepagas y obras sociales ante la suba de los insumos

bioquímicos no escapan a la realidad inflacionaria de la Argentina

Los bioquímicos agrupados en la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) alertaron que podrían dejar de atender a pacientes que accedan a sus servicios a través de obras sociales o prepagas, si no se corrigen “los desajustes” económicos que afectan la operatividad de los laboratorios.

UNO Santa Fe conversó con la doctora Patricia Rodríguez, presidenta de la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe quien a su vez se hizo eco de lo vertido por el doctor Mario Osti, presidente de la Federación de Bioquímicos de Santa Fe. "La situación es complicada para los bioquímicos y el porcentaje de aumento como algunos descartables llegan al 350 por ciento en lo que va del año es decir, Santa Fe no escapa a la situación nacional. Por otro lado no es solo el costo de insumos, sino también cómo han ido evolucionando otros gastos como la EPE y agua, y los aportes y costos de los empleados. Una cosa a tener en cuenta es que nosotros representamos a laboratorios, que en su gran mayoría en más del 90% son laboratorios pequeños, no tienen un desarrollo empresarial".