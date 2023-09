Buscan a una adolescente que se fue de su casa en Colastiné: "Estamos gastando todos los recursos", dijo su mamá

Brisa Arredondo tiene 14 años y desde ayer (lunes 11 de septiembre), no se sabe nada de ella. La adolescente vive con su familia en Colastiné y luego de discutir con su mamá, se fue de su casa y nada se sabe de ella. Se hizo la denuncia correspondiente y hay vigente un pedido de paradero por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

El Móvil de UNO dialogó con María, mamá de la adolescente quien contó: "La vimos ayer en casa y se fue a raíz de una discusión que tuvo conmigo por un muchacho con el cual se estaban mandando mensajes que no eran muy apropiados. Ya a finales del año pasado o a principios de este había sucedido una situación similar, lo habíamos hablado y explicado que eso no".

"Fueron dos segundos después de la pelea que me retire al baño y en ese momento ella aprovechó a sacar la tarjeta Sube que tenía en mi pieza y se fue", agregó la mujer sobre lo sucedido. "Cuando me di cuenta empecé a llamarla por teléfono para charlar de lo que habíamos hablado y por lo que quedó enojada, porque en verdad es una nena con la que charlamos de todo, muy compañera, pero no la volvimos a ver".

También agregó que pudieron comunicarse con el joven con el cual se estaba mensajeando, quien al igual que su familia no tienen información sobre Brisa. "Estamos agotando todos los recursos y ya no sabemos qué hacer. Familiares, amigos, conocidos y compañeros de la escuela. Nadie sabe nada", finalizó.

Pedido de paradero

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Brisa Ayelén Arredondo de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en Colastiné Norte, Santa Fe, el 11 de septiembre de 2023.

Según consta en la denuncia, Brisa, es oriunda de Colastiné Norte, Santa Fe; es de contextura delgada, tiene ojos marrones oscuros, piel morena clara, cabello castaño oscuro lacio, 1,60 metros de altura. Al momento de su desaparición vestía remera gris, pantalón tipo pijama con cuadritos y zapatillas rosadas. Posee un lunar en el mentón del lado derecho.

En su búsqueda interviene la Comisaría 28ª y Fiscalía Regional I Unidad Fiscal Gefas. Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos (Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico: secretariaddhh@santafe.gov.ar y/o registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348

