Después de la polémica, Santa Fe definió el cronograma 2026 para residencias en salud con un sistema propio

Las inscripciones comenzarán el 20 de abril y el examen será el 17 de junio. La Provincia asumió la organización tras cambios y recortes del Gobierno nacional

La Provincia de Santa Fe definió el cronograma del concurso de ingreso a residencias en salud para 2026, en el marco de la implementación de un sistema propio que busca garantizar la continuidad de la formación profesional tras los cambios introducidos por Nación el año pasado.

La decisión se tomó en una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud, integrada por el Ministerio de Salud provincial, los Colegios de Médicos de la 1° y 2° Circunscripción, las universidades nacionales de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL), y la Municipalidad de Rosario.

Según se informó, el período de inscripción se abrirá el 20 de abril y se extenderá hasta el 8 de mayo. El examen se realizará el 17 de junio, con sedes en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, mientras que el ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre.

Un sistema provincial

El nuevo esquema se da luego de que el Gobierno nacional modificara el reglamento del sistema en 2025 y avanzara con su desfinanciamiento, lo que llevó a la Provincia a asumir la coordinación e implementación del concurso.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo es brindar previsibilidad a los graduados y sostener la formación en especialidades clave para el sistema sanitario.

En ese sentido, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, indicó que la Provincia destinará una inversión mensual de 2.300 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema. Desde el ámbito local, el coordinador del área de formación de la Secretaría de Salud de Rosario, Ignacio Gómez, valoró la continuidad del sistema en un contexto de recortes y señaló que la medida implica una apuesta al crecimiento y la capacitación.

En tanto, desde el Colegio de Médicos de la 1° Circunscripción destacaron que el trabajo articulado permite dar previsibilidad tanto a las instituciones como a los profesionales que buscan especializarse, y subrayaron la importancia de definir los cargos en función de las necesidades de cada región.

El encuentro se realizó en el Cemafé, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de autoridades académicas, representantes de los colegios profesionales y funcionarios provinciales vinculados al sistema de residencias.

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