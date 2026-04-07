La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento, reemplazo de poste o columna, retiro de línea y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 7 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 7 de abril en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de: Larrea, Matheu, Bernardo de Irigoyen y Aguado
• 12 a 14 en la zona de:
- Martín Zapata, Derqui, avenida Vera Peñaloza y San Lorenzo
- Matheu, French, Antonia Godoy y Riobamba
• 13 a 16 en la zona de: Santiago del Estero, Balcarce, Rivadavia y Belgrano
SANTO TOMÉ
• 9 a 13 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 11 a 13 en la zona de: RP 1, Dorrego, Brigadier Estanislao López y San Martín
ARROYO LEYES
• 11 a 13 n la zona: Los Cedros, Guayacanes, RP 1 y arroyo Leyes
Reemplazo de poste o columna
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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