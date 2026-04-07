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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 7 de abril en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

7 de abril 2026 · 06:54hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento, reemplazo de poste o columna, retiro de línea y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 7 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Larrea, Matheu, Bernardo de Irigoyen y Aguado

• 12 a 14 en la zona de:

- Martín Zapata, Derqui, avenida Vera Peñaloza y San Lorenzo

- Matheu, French, Antonia Godoy y Riobamba

• 13 a 16 en la zona de: Santiago del Estero, Balcarce, Rivadavia y Belgrano

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 13 en la zona de: RP 1, Dorrego, Brigadier Estanislao López y San Martín

ARROYO LEYES

• 11 a 13 n la zona: Los Cedros, Guayacanes, RP 1 y arroyo Leyes

Reemplazo de poste o columna

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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