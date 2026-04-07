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Martes con lloviznas en Santa Fe: el frío se mantiene y la mejora será gradual

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

7 de abril 2026 · 07:14hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada gris, lloviznas y una temperatura de 16.9° a las 7 de la mañana, con una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa en la región el ingreso de un sistema frío el cual tiende a mejorar lentamente las condiciones meteorológicas. No obstante ello, en altura se mantiene la acción de las corrientes cálidas desde el oeste/noroeste del continente, por lo que dicha mejora debería ser muy gradual, generando que durante la jornada se mantenga el cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse recién a partir de mañana miércoles. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes variaciones durante la jornada y recién a partir de mañana se observaría una suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos moderados del sector oeste/suroeste, rotando al sur, con oscilaciones entre el suroeste y el sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último, viernes despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe martes frío
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