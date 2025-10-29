Uno Santa Fe | Santa Fe | mujer

Buscan a una mujer que falta de su casa desde principio del mes de octubre

Tiene 43 años y fue vista por última vez en Santa Fe, el día 3 de octubre pasado

29 de octubre 2025 · 11:50hs
Pedido de paradero Carmen Edith Bigues

Por disposición de la Fiscalía Regional I, La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Carmen Edith Bigues de 43 años, quien habría sido vista por última vez en Santa Fe, el día 3 de octubre de 2025.

Carmen tiene tez trigueña, ojos negros, contextura delgada, 1.50 mts de altura, cabello rojo oscuro corto.

Además, tiene tatuado el nombre de sus hijos: Facundo y Fabricio en el antebrazo izquierdo, un fénix en la pierna izquierda y 3 tigres con flores en la pierna derecha. En la espalda se observa, del lado derecho un unicornio, y cerca del hombro izquierdo 1 tigre. También presenta un piercing en la nariz. Posee cicatrices en brazo y pecho por cirugías.

En su búsqueda interviene la División Paraderos del Departamento de Investigaciones-PDI-U.R.I- y el fiscal en turno de la Unidad Fiscal I.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego); al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756 - 3425060007 o llamar al 911.

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros