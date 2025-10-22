Apareció la mujer argentina que estaba desaparecida en España

Se encuentra en una comisaría. Lo confirmó la madre de la mujer, que ya se encuentra viajando a España

Gabriela, la madre de la joven mujer argentina que se encontraba desaparecida en España

Paola Lens, la mujer argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, habría aparecido con vida y estaría en una comisaría de dicho país, según confirmó su propia madre.

La mujer indicó ante los medios que está viajando a España y que hace un rato recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven, quien estaría en buen estado de salud.

Gabriela, la mamá de Paola, señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.

Gabriela Protti, la madre de Paola, tenía previsto viajar cuanto antes a la isla enclavada en el Mediterráneo para buscar a su hija que cuenta con pasaporte comunitario tras haber tramitado la ciudadanía italiana.

La joven está desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no es Paola quien lo estaba publicando.

Aunque no hay confirmación, la principal sospecha es que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.