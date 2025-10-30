Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

El plantel de Unión viajará este jueves con destino a Rosario para visitar a Newell's. El DT rojiblanco Leonardo Madelón tiene todo definido

30 de octubre 2025 · 11:05hs
Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

Este jueves, el plantel de Unión lleva adelante su último entrenamiento previo al partido que jugará este viernes frente a Newell's desde las 21.15.

Unión viaja a Rosario con equipo confirmado

En consecuencia, la delegación rojiblanca viajará por la tarde con destino a Rosario para aguardar concentrado el choque ante el elenco rosarino.

Respecto a la formación titular, la realidad indica que Leonardo Madelón tiene todo confirmado y en consecuencia, repetirá la formación que viene de ganarle a Defensa y Justicia.

Si bien en algún momento se especuló con la chance de que Marcelo Estigarribia esté desde el inicio, el entrenador ratifica a Agustín Colazo como titular.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión Rosario Newell's
