Este jueves, el plantel de Unión lleva adelante su último entrenamiento previo al partido que jugará este viernes frente a Newell's desde las 21.15.
Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario
El plantel de Unión viajará este jueves con destino a Rosario para visitar a Newell's. El DT rojiblanco Leonardo Madelón tiene todo definido
Por Ovación
Unión viaja a Rosario con equipo confirmado
En consecuencia, la delegación rojiblanca viajará por la tarde con destino a Rosario para aguardar concentrado el choque ante el elenco rosarino.
Respecto a la formación titular, la realidad indica que Leonardo Madelón tiene todo confirmado y en consecuencia, repetirá la formación que viene de ganarle a Defensa y Justicia.
Si bien en algún momento se especuló con la chance de que Marcelo Estigarribia esté desde el inicio, el entrenador ratifica a Agustín Colazo como titular.
La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.