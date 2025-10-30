Uno Santa Fe | Santa Fe | zanjón

Nuevo vuelco en el "zanjón de la muerte" de Aristóbulo del Valle reaviva reclamos vecinales

Un automovilista perdió el control y cayó al canal central de la avenida. El hecho reabrió el debate sobre la falta de defensas y señalización en uno de los puntos más peligrosos del tránsito santafesino.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de octubre 2025 · 10:19hs
Nuevo vuelco en el zanjón de la muerte de Aristóbulo del Valle reaviva reclamos vecinales

El ingreso norte a la ciudad de Santa Fe por avenida Aristóbulo del Valle tiene una postal tan conocida como temida: el “zanjón de la muerte”, un profundo canal que divide la avenida y que a lo largo de los años fue escenario de innumerables accidentes de tránsito, algunos de ellos con víctimas fatales.

En el lugar, los vecinos levantaron un santuario con la inscripción que da nombre a la trinchera: “Zanjón de la muerte”. Flores, cruces y velas recuerdan a quienes perdieron la vida allí, en un sector que —según los residentes— “es una trampa mortal, especialmente de noche o en días de lluvia”.

A pesar de las advertencias, los siniestros se repiten. Ayer, un conductor que circulaba por la zona volcó su camioneta dentro del zanjón, y su testimonio volvió a encender las alarmas sobre la falta de obras de contención.

“Se me bloqueó la camioneta y me tiró hacia el lado izquierdo, al zanjón. Pegó contra un pilote, me hizo dar vuelta y terminé adentro”, relató el automovilista, que resultó ileso de milagro. “El vehículo quedó con las ruedas para arriba. Si ese día hubiera estado lleno de agua, no la contaba”.

El hombre, que minutos antes había dejado a su familia en una plaza, aseguró que el accidente podría haber sido una tragedia mayor si hubiera ocurrido en un horario de tránsito intenso. “No pasaba nadie al lado mío. Tuve suerte. Pero ahora entiendo por qué le dicen el ‘zanjón de la muerte’. Si hubiera un guardarraíl, nada de esto habría pasado”.

Zanjón de la muerte 4.jpg

Un peligro anunciado

El canal central de Aristóbulo del Valle fue diseñado décadas atrás como parte del sistema de drenaje urbano, pero nunca se completó con la infraestructura necesaria para evitar caídas o choques. En varios tramos no existen barandas, defensas ni señalización reflectiva adecuada.

Los vecinos del barrio, cansados de los accidentes, realizaron intervenciones urbanas y reclamos ante el municipio, además de pintar murales en memoria de las víctimas. Sin embargo, aseguran que no hubo respuestas concretas.

“Cada tanto alguien cae ahí. Autos, motos, bicicletas. Muchos mueren, otros se salvan de milagro. Nadie hace nada”, expresó una residente del barrio Roma Norte.

Una deuda pendiente

El “zanjón de la muerte” no solo representa un riesgo vial, sino también un símbolo del abandono urbano en una de las arterias más transitadas de la capital provincial. Por allí ingresan y salen a diario miles de vehículos, y cada accidente reactiva un reclamo que lleva años sin respuesta.

• LEER MÁS: El "zanjón de la muerte", el pánico latente de los vecinos de la zona norte de Aristóbulo del Valle

zanjón Aristóbulo del Valle muerte
Noticias relacionadas
termina el escrutinio definitivo: la secretaria electoral provincial descarto fraude y alerto sobre los mails falsos

Termina el escrutinio definitivo: la secretaría electoral provincial descartó fraude y alertó sobre los mails falsos

discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno para las prestaciones

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno para las prestaciones

habra trabajos en la planta potabilizadora de agua con suspension del servicio

Habrá trabajos en la planta potabilizadora de agua con suspensión del servicio

lo que dejaron las elecciones en santa fe: las 5 ciudades donde mayor porcentaje de votos saco la libertad avanza

Lo que dejaron las elecciones en Santa Fe: las 5 ciudades donde mayor porcentaje de votos sacó La Libertad Avanza

Lo último

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Último Momento
El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Ovación
Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros