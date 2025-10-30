Uno Santa Fe | Judiciales | femicidio

Femicidio en barrio Loyola Norte: la fiscalía busca que el caso llegue a juicio por jurado

La fiscal Vivian Galeano explicó que el femicidio de Rosa Villagra fue presenciado por su hija y que las pruebas son contundentes. El acusado, Sebastián Flores, continúa con prisión preventiva.

30 de octubre 2025 · 10:58hs
La fiscalía pedirá un juicio por jurado

gentileza

La fiscalía pedirá un juicio por jurado

Vivian Galeano, la fiscal que interviene en la causa por el femicidio de Rosa Villagra, confirmó que su intención es que el caso llegue a juicio por jurado, tal como lo establece la ley para los homicidios agravados.

“La idea de esta fiscalía es poder solicitar las modalidades de juicio por jurado, como bien establece la ley respecto de estos homicidios agravados”, sostuvo Galeano, quien lleva adelante la causa desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una investigación “seria, contundente y determinada”

La fiscal explicó que, a ocho días del crimen, ya se avanzó en las instancias iniciales más importantes: la imputación formal del acusado y la prisión preventiva. Sin embargo, destacó que la investigación continúa con paso firme y que el caso cuenta con pruebas claves, entre ellas el testimonio de la hija de la víctima, quien presenció el hecho.

“Tenemos la particularidad de contar con una testigo presencial, que es la hija de la víctima. Ella puede relatar toda la secuencia: cómo el agresor entró intempestivamente a la vivienda, cómo la agredió, buscó un cuchillo y finalmente la apuñaló”, detalló Galeano al programa "El Cuarto Poder" de LT10.

Además, agregó que existen testimonios de vecinos que escucharon los gritos y vieron al acusado huir con un cuchillo en la mano, así como coincidencias entre la ropa secuestrada al momento de su detención y la descripción brindada por testigos.

Un contexto de violencia de larga data

La fiscal señaló que la víctima había sufrido una relación de extrema violencia durante más de 20 años, con episodios de violencia psicológica, verbal y física. Confirmó que Villagra había realizado dos denuncias previas, una en 2018 y otra en 2021, pero que la complejidad del ciclo de la violencia y las manipulaciones del agresor dificultaron su ruptura definitiva con el acusado.

“Ella estaba amenazada. Le decía que la iba a matar a ella o que se iba a matar él. Además, estaban los hijos de por medio. Una madre puede soportar por sí misma muchas cosas, pero cuando se trata de proteger a sus hijos, las decisiones se vuelven mucho más difíciles”, explicó Galeano.

Un hecho con consecuencias devastadoras

La hija de Rosa —testigo presencial del crimen— no era hija biológica del imputado, aunque este había tenido un rol paternal dentro de la familia. La fiscal remarcó que la joven atraviesa una situación de profundo daño emocional tras presenciar la muerte de su madre.

“Los efectos de un delito de esta magnitud no se limitan a la muerte violenta de Rosa. Impactan en toda la familia. Hay una chica que ha visto toda la secuencia, y eso genera un escenario extremadamente sensible”, subrayó.

El compromiso del MPA: avanzar rápido hacia el juicio

Aunque aún no hay fecha para el juicio oral, Galeano aseguró que las evidencias son contundentes y que el Ministerio Público de la Acusación trabaja para acelerar los tiempos procesales.

“Estamos esperando los resultados de algunas pericias informáticas y genéticas, y una vez que los tengamos, podremos avanzar a la etapa de acusación formal y solicitar el juicio por jurado. El compromiso del MPA es hacerlo lo antes posible”, concluyó.

• LEER MÁS: "Mi hija denunció mil veces y nadie hizo nada": el reclamo de la madre de la víctima del femicidio en barrio Loyola Norte

femicidio Loyola Norte juicio por jurados
Noticias relacionadas
Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Femicidio en Bº Loyola Norte. La familia de la mujer asesinada teme por la fuga del sospechoso de su internación en el Iturraspe

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

detuvieron al presunto autor del femicidio de rosa villagra, ocurrido en barrio loyola norte

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

La marcha, que partió de la explanada de la Municipalidad, culminó frente a Casa de Gobierno con la lectura de un documento que incluyó los principales reclamos del colectivo.

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Lo último

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Último Momento
El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Ovación
Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros