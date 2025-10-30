Femicidio en barrio Loyola Norte: la fiscalía busca que el caso llegue a juicio por jurado

La fiscal Vivian Galeano explicó que el femicidio de Rosa Villagra fue presenciado por su hija y que las pruebas son contundentes. El acusado, Sebastián Flores, continúa con prisión preventiva.

Vivian Galeano , la fiscal que interviene en la causa por el femicidio de Rosa Villagra , confirmó que su intención es que el caso llegue a juicio por jurado , tal como lo establece la ley para los homicidios agravados .

“La idea de esta fiscalía es poder solicitar las modalidades de juicio por jurado , como bien establece la ley respecto de estos homicidios agravados”, sostuvo Galeano, quien lleva adelante la causa desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Una investigación “seria, contundente y determinada”

La fiscal explicó que, a ocho días del crimen, ya se avanzó en las instancias iniciales más importantes: la imputación formal del acusado y la prisión preventiva. Sin embargo, destacó que la investigación continúa con paso firme y que el caso cuenta con pruebas claves, entre ellas el testimonio de la hija de la víctima, quien presenció el hecho.

“Tenemos la particularidad de contar con una testigo presencial, que es la hija de la víctima. Ella puede relatar toda la secuencia: cómo el agresor entró intempestivamente a la vivienda, cómo la agredió, buscó un cuchillo y finalmente la apuñaló”, detalló Galeano al programa "El Cuarto Poder" de LT10.

Además, agregó que existen testimonios de vecinos que escucharon los gritos y vieron al acusado huir con un cuchillo en la mano, así como coincidencias entre la ropa secuestrada al momento de su detención y la descripción brindada por testigos.

Un contexto de violencia de larga data

La fiscal señaló que la víctima había sufrido una relación de extrema violencia durante más de 20 años, con episodios de violencia psicológica, verbal y física. Confirmó que Villagra había realizado dos denuncias previas, una en 2018 y otra en 2021, pero que la complejidad del ciclo de la violencia y las manipulaciones del agresor dificultaron su ruptura definitiva con el acusado.

“Ella estaba amenazada. Le decía que la iba a matar a ella o que se iba a matar él. Además, estaban los hijos de por medio. Una madre puede soportar por sí misma muchas cosas, pero cuando se trata de proteger a sus hijos, las decisiones se vuelven mucho más difíciles”, explicó Galeano.

Un hecho con consecuencias devastadoras

La hija de Rosa —testigo presencial del crimen— no era hija biológica del imputado, aunque este había tenido un rol paternal dentro de la familia. La fiscal remarcó que la joven atraviesa una situación de profundo daño emocional tras presenciar la muerte de su madre.

“Los efectos de un delito de esta magnitud no se limitan a la muerte violenta de Rosa. Impactan en toda la familia. Hay una chica que ha visto toda la secuencia, y eso genera un escenario extremadamente sensible”, subrayó.

El compromiso del MPA: avanzar rápido hacia el juicio

Aunque aún no hay fecha para el juicio oral, Galeano aseguró que las evidencias son contundentes y que el Ministerio Público de la Acusación trabaja para acelerar los tiempos procesales.

“Estamos esperando los resultados de algunas pericias informáticas y genéticas, y una vez que los tengamos, podremos avanzar a la etapa de acusación formal y solicitar el juicio por jurado. El compromiso del MPA es hacerlo lo antes posible”, concluyó.

