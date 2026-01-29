Santa Fe gestiona ante Enarsa la cesión del sistema de distribución para asumir la subdistribución del servicio en ocho localidades. La medida permitiría que casi 100 mil santafesinos accedan al gas natural a través de obras terminadas desde 2019 pero que siguen sin uso por trabas administrativas.

Caños enterrados, pero sin gas: Santa Fe reclama a Nación la cesión de la distribución en ocho localidades del norte

El Gobierno de Santa Fe inició gestiones ante el Estado nacional para hacerse cargo del sistema de distribución de gas natural en ocho localidades del norte provincial , con el objetivo de poner en funcionamiento redes ya construidas y garantizar el acceso al servicio a casi 100 mil vecinos y vecinas , además de potenciar el desarrollo industrial de la región.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , desarrolló este martes una agenda de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reclamó la resolución administrativa necesaria para que la Provincia asuma la subdistribución del gas en Villa Ocampo, Florencia, Malabrigo, Vera, Romang, San Javier, Helvecia y Arrufó .

La iniciativa depende de la autorización de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y permitiría que la empresa provincial Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfé) acceda, mediante un convenio, a las estaciones de regulación de presión, paso clave para comenzar a operar el servicio.

Según se informó, las obras están finalizadas desde 2019, pero permanecen ociosas por demoras administrativas en el ámbito nacional. “Son caños enterrados, estaciones listas para funcionar y redes construidas, pero sin gas. Todo depende de un trámite que no se concreta, de una firma que no llega”, señaló Puccini, y advirtió que esa situación impacta de lleno en la calidad de vida de miles de familias y en el crecimiento de las industrias locales.

Trámites trabados y redes sin uso

El ministro remarcó que la Provincia ya cuenta con la autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) para actuar como subdistribuidora, pero que aún no puede comenzar a operar por la falta de cesión de los bienes necesarios para intervenir en las estaciones.

“Lo que pedimos es hacernos cargo de la distribución, sin intermediarios, con responsabilidad, con una empresa provincial que pueda operar, mantener y ampliar el servicio. Queremos poner en valor una infraestructura que hoy está abandonada, cuando podría estar generando desarrollo”, sostuvo.

En la misma línea, Puccini fue contundente: “No venimos a pedir programas ni subsidios: venimos a exigir obras estratégicas para que Santa Fe pueda producir más y vivir mejor”.

Energía como motor del desarrollo

La gestión se enmarca en una estrategia provincial para fortalecer la infraestructura energética como base del desarrollo productivo. El plan incluye la construcción de cinco gasoductos troncales a través del programa “Gasoductos para el Desarrollo”, además de la puesta en marcha de un fondo rotatorio para financiar mini gasoductos, mediante esquemas de articulación público-privada que acerquen el gas a localidades y empresas.

Al respecto, el presidente de Enerfé, Rodolfo Giacosa, destacó que estas acciones se complementan con proyectos en ejecución como el Gasoducto Lechero, que permitirá abastecer a nuevas zonas productivas del centro y norte santafesino.

“La energía no es un gasto: es una inversión que genera empleo, arraigo y competitividad para nuestras empresas”, concluyó.