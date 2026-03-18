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Pronóstico en Santa Fe: baja la temperatura hoy, pero vuelven el calor y las tormentas

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

18 de marzo 2026 · 07:50hs
Pronóstico en Santa Fe: baja la temperatura hoy, pero vuelven el calor y las tormentas

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada, ventosa, fresca y húmeda, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.9° y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que el pasaje de un sistema frontal frío cuyo eje principal se desplazó sobre la provincia de Buenos Aires y el Río de la Plata, dejó en nuestra región un sistema estable, el cual debería mantenerse durante gran parte de la jornada. No obstante ello, y producto de su su corta actividad, hacia la tarde de hoy o primeras horas de mañana, nuevamente las condiciones tienden a inestabilizarse. Esta situación genera que si bien los próximos días presenten cielo mayormente despejado, hacía últimas horas del viernes y el sábado, nuevamente se podría estar frente a una situación de lluvias de diversas intensidades. Respecto de las temperaturas, durante la jornada de hoy tienden a descender, sobre todo las mínimas, pero a partir de mañana, nuevamente retoman el comportamiento en gradual ascenso.

Jueves con cielo despejado, leve nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 19º y máxima 34º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 22º y descenso de las máximas, 31º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del este/sureste.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables con posibles lluvias de débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas con tendencia en descenso a lo largo del día y poca amplitud térmica: mínima 17º y máxima 23º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, cambiando de leves a moderados o regulares del sur.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe tormentas calor
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