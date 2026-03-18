Fin del programa "Volver al Trabajo": cómo impacta la medida en beneficiarios de Santa Fe

La asistencia se reemplazará por un sistema orientado a la formación e inserción laboral. Los beneficiarios cumplían tareas en instituciones comunitarias, cooperativas de trabajo, comedores, copas de leche y espacios de cuidado e infancia

El Gobierno nacional confirmó la eliminación del programa “Volver al Trabajo” , una iniciativa que había reemplazado al plan “Potenciar Trabajo” durante la gestión anterior. La medida implicará la baja de cerca de 900.000 ayudas sociales en todo el país a partir de abril.

Según se informó oficialmente, el esquema será sustituido por un nuevo sistema enfocado en la formación laboral y la inserción en el empleo formal . Las notificaciones comenzaron a llegar a los beneficiarios a través de la aplicación “Mi Argentina” y también por correo electrónico, donde se les comunicó el fin del programa y la posibilidad de inscribirse en el nuevo modelo de capacitación.

En la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe, organizaciones sociales estiman que más de 4.600 personas dejarán de percibir esta asistencia económica, que actualmente asciende a $78.000 mensuales y se canaliza a través de Ansés.

Desde estos espacios explicaron que los beneficiarios cumplían tareas en instituciones comunitarias, cooperativas de trabajo, comedores, copas de leche y espacios de cuidado e infancia, lo que amplifica el impacto social de la medida. “Se trata de personas que sostienen tareas esenciales en los barrios”, remarcaron.

Asimismo, advirtieron sobre dificultades en el acceso a la información del nuevo sistema. Según señalaron, el proceso de inscripción al denominado “Portal de Empleo” —cuyo plazo vence el 20 de marzo— no se estaría difundiendo de manera masiva, lo que podría derivar en la baja automática de beneficiarios que no completen el trámite.

“Es la misma metodología que se utilizó en otros programas sociales. Además, se aclara que participar de las capacitaciones no garantiza la continuidad de un ingreso económico”, cuestionaron desde las organizaciones.

Finalmente, referentes sociales y políticos de Santa Fe alertaron sobre un escenario de creciente tensión social, en un contexto marcado por la pérdida de empleo registrado y las dificultades del entramado productivo. “Hay miles de familias en una situación crítica. La pobreza e indigencia siguen en aumento y esto puede profundizar la conflictividad social”, concluyeron.

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