Uno Santa Fe | Santa Fe | beneficiarios

Fin del programa "Volver al Trabajo": cómo impacta la medida en beneficiarios de Santa Fe

La asistencia se reemplazará por un sistema orientado a la formación e inserción laboral. Los beneficiarios cumplían tareas en instituciones comunitarias, cooperativas de trabajo, comedores, copas de leche y espacios de cuidado e infancia

18 de marzo 2026 · 08:53hs
Fin de Volver al Trabajo: cómo impacta la medida en beneficiarios de Santa Fe

gentileza IA

Fin de "Volver al Trabajo": cómo impacta la medida en beneficiarios de Santa Fe

El Gobierno nacional confirmó la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una iniciativa que había reemplazado al plan “Potenciar Trabajo” durante la gestión anterior. La medida implicará la baja de cerca de 900.000 ayudas sociales en todo el país a partir de abril.

Según se informó oficialmente, el esquema será sustituido por un nuevo sistema enfocado en la formación laboral y la inserción en el empleo formal. Las notificaciones comenzaron a llegar a los beneficiarios a través de la aplicación “Mi Argentina” y también por correo electrónico, donde se les comunicó el fin del programa y la posibilidad de inscribirse en el nuevo modelo de capacitación.

En la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe, organizaciones sociales estiman que más de 4.600 personas dejarán de percibir esta asistencia económica, que actualmente asciende a $78.000 mensuales y se canaliza a través de Ansés.

Desde estos espacios explicaron que los beneficiarios cumplían tareas en instituciones comunitarias, cooperativas de trabajo, comedores, copas de leche y espacios de cuidado e infancia, lo que amplifica el impacto social de la medida. “Se trata de personas que sostienen tareas esenciales en los barrios”, remarcaron.

Asimismo, advirtieron sobre dificultades en el acceso a la información del nuevo sistema. Según señalaron, el proceso de inscripción al denominado “Portal de Empleo” —cuyo plazo vence el 20 de marzo— no se estaría difundiendo de manera masiva, lo que podría derivar en la baja automática de beneficiarios que no completen el trámite.

“Es la misma metodología que se utilizó en otros programas sociales. Además, se aclara que participar de las capacitaciones no garantiza la continuidad de un ingreso económico”, cuestionaron desde las organizaciones.

Finalmente, referentes sociales y políticos de Santa Fe alertaron sobre un escenario de creciente tensión social, en un contexto marcado por la pérdida de empleo registrado y las dificultades del entramado productivo. “Hay miles de familias en una situación crítica. La pobreza e indigencia siguen en aumento y esto puede profundizar la conflictividad social”, concluyeron.

• LEER MÁS: Ansés implementó una ayuda económica para personas sin empleo: cómo tramitarla

beneficiarios Trabajo Santa Fe programa
Noticias relacionadas
Anticipan fuertes subasy una caída del consumo en las próximas semanas

Apyme enciende alarmas por una crisis profunda en Santa Fe: caída del consumo, cierre de empresas y más desempleo

las deudas llegan al congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

pronostico en santa fe: baja la temperatura hoy, pero vuelven el calor y las tormentas

Pronóstico en Santa Fe: baja la temperatura hoy, pero vuelven el calor y las tormentas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newells tras la goleada ante Lanús

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newell's tras la goleada ante Lanús

Último Momento
Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newells tras la goleada ante Lanús

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newell's tras la goleada ante Lanús

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Viruela del mono: los riesgos de la variante detectada en Argentina, síntomas y precauciones a tomar

Viruela del mono: los riesgos de la variante detectada en Argentina, síntomas y precauciones a tomar

Ovación
El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J)

Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J)

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"