Casi 80 egresados del Isef alertan que no pueden trabajar porque no recibieron su título

El vocero de casi 80 alumnos que se encuentran en la misma situación dijo que la única respuesta que recibieron fue que no hay personal. "Al no tener nada digitalizado se necesita que haya personal para generar esos certificados pero como no está yendo gente al instituto es una cadena que se repite y no nos pueden dar ninguna respuesta", señaló.

Además puntualizó que cuando se acercan al instituto y sí encuentran gente les "cierran la puerta en la cara".

La necesidad de trabajar

Jortack señala desde noviembre de 2019 está recibido y que todavía no recibió ni una constancia. "Imaginate que yo presento mi currículum, me llaman y en el momento en el que necesito presentar una certificación de que soy docente no tengo forma de corroborarlo", expresó.

"Necesitamos inscribirnos a los escalafones y este certificado (de título en trámite) tiene la validez de un año no más y a muchos chicos que se los entregaron se les está por vencer. Y al no tener respuesta van a perder la inscripción que hicieron".

Según el egresado, intentaron comunicarse también por mail o WhatsApp y no recibieron respuesta ni del regente ni del vicerregente. Aclaró: "El supervisor regional del Ministerio de Educación se comunicó y dijo que iba a hacer lo posible, pero tampoco hemos obtenido respuesta".

En un intento desesperado por apurar los trámites los alumnos se juntaron y acudieron a un abogado, que presentará este martes una intimación firmada por todos. "No vemos ninguna otra opción porque no recibimos respuesta", finalizó.