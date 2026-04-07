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Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a horas de vencer su ultimátum

El mandatario estadounidense aseguró que accedió a suspender los bombardeos en Teherán. "Será un alto al fuego bilateral", sostuvo.

7 de abril 2026 · 20:27hs
Trump anunció un alto el fuego y da otras dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump anunció un alto el fuego y da otras dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego bilateral de dos semanas con Irán. La decisión se da en el marco de una fuerte tensión tras las declaraciones del mandatario republicano de atacar el país si no abrían el estrecho de Ormuz antes de las nueve de la noche.

En redes sociales, Trump anunció la suspensión de ataques contra Irán y el progreso hacia un acuerdo de paz a largo plazo en Oriente Medio, que se encuentra condicionado a la apertura del estrecho de Ormuz, por donde generalmente transita una porción significativa del petróleo que se comercializa en el mundo.

El mandatario norteamericano hizo el anuncio después de mantener conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir. Según escribió Trump, ambos le pidieron que "detuviera el ataque de esta noche contra Irán" y agregó: "Siempre que la Republica Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas".

LEER MÁS: Vence el ultimátum de Trump: "Irán podría ser eliminado en una sola noche"

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"Será un alto el fuego bilateral"

Asimismo, aseguró que "será un alto el fuego bilateral" ya que han "cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio".

"Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y creemos que constituya una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", sostuvo en el comunicado. Y concluyó: "Es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".

Prórroga

Lo cierto es que la prórroga se dio a conocer apenas una hora y media antes de que expirara el ultimátum vigente, por el que amenazaba con cometer crímenes de guerra y destruir infraestructura civil iraní.

En este sentido, este martes el presidente estadounidense había amenazado, en un mensaje también en al red social Truth, con la muerte de “toda una civilización esta noche” si Teherán no capitulaba.

El nuevo plazo representa el quinto que el mandatario declara para negociar con Irán, y la cuarta ocasión en que pospone su ultimátum. En este sentido, Trump había emitido y retirado amenazas similares, justificando su marcha atrás en presuntas negociaciones productivas con figuras iraníes, aunque Teherán ha negado la existencia de tales conversaciones sustantivas

Donald Trump fuego Irán ultimátum

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