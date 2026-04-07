La Reserva de Unión reaccionó a tiempo y venció a San Lorenzo en La Tatenguita

El Unión de Alejandro Trionfini arrancó en desventaja ante San Lorenzo, pero lo dio vuelta en el primer tiempo y se mantiene en la pelea por la clasificación.

La Reserva de Unión consiguió un triunfo importante al derrotar 3-1 a San Lorenzo en La Tatenguita, en el marco de la fecha 8 de la Zona A del Torneo Proyección de la Liga Profesional. El equipo rojiblanco mostró carácter para revertir un inicio adverso y quedarse con tres puntos que lo mantienen en la pelea.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Tatengue, ya que a los 7 minutos Branco Salinardi puso en ventaja al conjunto visitante. Sin embargo, la respuesta fue inmediata.

A los 13 minutos, Valentín Cerrudo igualó el marcador y, en el complemento, a los 22’, Mateo Aimar marcó el gol que terminó por dar vuelta la historia. A los 41', en tanto, Tomás Fagioli decretó el 3-1 final.

Unión pegó en los momentos justos

El conjunto dirigido por Alejandro Trionfini supo reaccionar con rapidez y eficacia. Tras el golpe inicial, logró imponerse en el juego y capitalizar sus oportunidades en un tramo clave del partido.

Con los goles en el primer tiempo, Unión manejó el desarrollo del encuentro y sostuvo la ventaja ante un San Lorenzo que no pudo volver a meterse en partido.

Formación y detalles del partido

Unión salió a la cancha con: Juan Kuverling; Nazareno Fassi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli, Santiago Zenclussen; Santino Vera, Mateo Perutti, Tomás Torres, Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo.

El árbitro del encuentro fue Nazareno Galeano, acompañado por los asistentes Mario Vargas y Luis Taboada.

Unión se prende en la pelea

Con esta victoria, Unión alcanzó los 10 puntos y quedó a tres unidades de Atlético Tucumán, el último equipo que hoy estaría ingresando a los playoffs, aunque con un partido más.

LEER MÁS: Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Por su parte, San Lorenzo quedó con 11 puntos, en una zona que se presenta muy pareja y donde cada resultado empieza a ser determinante.

El triunfo le permite al Tatengue seguir con aspiraciones concretas de clasificación, en un torneo donde la regularidad será clave en el tramo final.