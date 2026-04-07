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La Reserva de Unión reaccionó a tiempo y venció a San Lorenzo en La Tatenguita

El Unión de Alejandro Trionfini arrancó en desventaja ante San Lorenzo, pero lo dio vuelta en el primer tiempo y se mantiene en la pelea por la clasificación.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 16:59hs
La Reserva de Unión reaccionó a tiempo y venció a San Lorenzo en La Tatenguita

Prensa Unión

La Reserva de Unión consiguió un triunfo importante al derrotar 3-1 a San Lorenzo en La Tatenguita, en el marco de la fecha 8 de la Zona A del Torneo Proyección de la Liga Profesional. El equipo rojiblanco mostró carácter para revertir un inicio adverso y quedarse con tres puntos que lo mantienen en la pelea.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el Tatengue, ya que a los 7 minutos Branco Salinardi puso en ventaja al conjunto visitante. Sin embargo, la respuesta fue inmediata.

A los 13 minutos, Valentín Cerrudo igualó el marcador y, en el complemento, a los 22’, Mateo Aimar marcó el gol que terminó por dar vuelta la historia. A los 41', en tanto, Tomás Fagioli decretó el 3-1 final.

Unión pegó en los momentos justos

El conjunto dirigido por Alejandro Trionfini supo reaccionar con rapidez y eficacia. Tras el golpe inicial, logró imponerse en el juego y capitalizar sus oportunidades en un tramo clave del partido.

Con los goles en el primer tiempo, Unión manejó el desarrollo del encuentro y sostuvo la ventaja ante un San Lorenzo que no pudo volver a meterse en partido.

Formación y detalles del partido

Unión salió a la cancha con: Juan Kuverling; Nazareno Fassi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli, Santiago Zenclussen; Santino Vera, Mateo Perutti, Tomás Torres, Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo.

El árbitro del encuentro fue Nazareno Galeano, acompañado por los asistentes Mario Vargas y Luis Taboada.

Unión se prende en la pelea

Con esta victoria, Unión alcanzó los 10 puntos y quedó a tres unidades de Atlético Tucumán, el último equipo que hoy estaría ingresando a los playoffs, aunque con un partido más.

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Por su parte, San Lorenzo quedó con 11 puntos, en una zona que se presenta muy pareja y donde cada resultado empieza a ser determinante.

El triunfo le permite al Tatengue seguir con aspiraciones concretas de clasificación, en un torneo donde la regularidad será clave en el tramo final.

Unión San Lorenzo La Tatenguita
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