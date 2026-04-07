Racing debutó en la Copa Sudamericana con un gran triunfo ante Independiente Petrolero

En condición de visitante, Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en Bolivia y se repuso luego de la caída en el clásico de Avellaneda

Racing comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana y consiguió una muy buena victoria después del golpe que significó haber perdido el clásico de Avellaneda.

Con mayoría de suplentes (solo jugaron Facundo Cambeses y Maravilla Martínez) y en la altura de Sucre, Bolivia, el equipo de Gustavo Costas se impuso por 3-1 con las tantos de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández, mientras que descontó de penal Thomaz Santos.

Santiago Sosa, a los 27', abrió el marcador para La Academia en Bolivia con un gran remate abajo y Gastón Martirena amplió diferencias a los 37'. Aunque sobre el final de la primera mitad Thomaz Santos descontó de penal para los locales.

Los instantes finales fueron una locura. Racing pudo poner el 3-1 e Independiente Petrolero, el 2-2. Pero ambos se quedaron con las manos vacías en esa búsqueda. Aunque faltaba más. Y llegaría el quiebre. Racing se relamió con un pase atrás de Tomás Conechny para Adrián Fernández, pero el Toto no pudo liquidar el juego.

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En la contra, Rodrigo Rivas desbordó por izquierda y cruzó un pase que dejó a la Academia muy mal parada. Jonatan Cristaldo la controló y, con todo el tiempo del mundo, le pegó un derechazo que superó a Cambeses. De todos modos, aún quedaba un obstáculo, casi fantasmal. Era Matías Pardo, quien llegó desesperado y, de zurda, la salvó sobre la línea.

Gracias a esa acción, a los 49’ del complemento, Matías Zaracho arrebató al arquero boliviano y se llevó una pelota decisiva. Ese punteo le permitió dejar desparramado a Gutiérrez y enviar un centro atrás. Toto Fernández, que le dio mordido, esta vez tuvo la fortuna que le faltó antes y puso el 3-1 definitivo en el debut de Racing en la Copa Sudamericana.