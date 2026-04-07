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Racing debutó en la Copa Sudamericana con un gran triunfo ante Independiente Petrolero

En condición de visitante, Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en Bolivia y se repuso luego de la caída en el clásico de Avellaneda

7 de abril 2026 · 21:51hs
Racing arrancó la Sudamericana con un triunfo como visitante.

Racing arrancó la Sudamericana con un triunfo como visitante.

Racing comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana y consiguió una muy buena victoria después del golpe que significó haber perdido el clásico de Avellaneda.

Racing se repuso y ganó en Bolivia

Con mayoría de suplentes (solo jugaron Facundo Cambeses y Maravilla Martínez) y en la altura de Sucre, Bolivia, el equipo de Gustavo Costas se impuso por 3-1 con las tantos de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández, mientras que descontó de penal Thomaz Santos.

Santiago Sosa, a los 27', abrió el marcador para La Academia en Bolivia con un gran remate abajo y Gastón Martirena amplió diferencias a los 37'. Aunque sobre el final de la primera mitad Thomaz Santos descontó de penal para los locales.

Los instantes finales fueron una locura. Racing pudo poner el 3-1 e Independiente Petrolero, el 2-2. Pero ambos se quedaron con las manos vacías en esa búsqueda. Aunque faltaba más. Y llegaría el quiebre. Racing se relamió con un pase atrás de Tomás Conechny para Adrián Fernández, pero el Toto no pudo liquidar el juego.

Embed - LA ACADEMIA VOLVIÓ A SONREÍR CON UN TRIUNFAZO EN BOLIVIA | Ind. Petrolero 1-3 Racing | RESUMEN

En la contra, Rodrigo Rivas desbordó por izquierda y cruzó un pase que dejó a la Academia muy mal parada. Jonatan Cristaldo la controló y, con todo el tiempo del mundo, le pegó un derechazo que superó a Cambeses. De todos modos, aún quedaba un obstáculo, casi fantasmal. Era Matías Pardo, quien llegó desesperado y, de zurda, la salvó sobre la línea.

Gracias a esa acción, a los 49’ del complemento, Matías Zaracho arrebató al arquero boliviano y se llevó una pelota decisiva. Ese punteo le permitió dejar desparramado a Gutiérrez y enviar un centro atrás. Toto Fernández, que le dio mordido, esta vez tuvo la fortuna que le faltó antes y puso el 3-1 definitivo en el debut de Racing en la Copa Sudamericana.

Racing Copa Sudamericana Avellaneda
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