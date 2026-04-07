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La Reserva de Colón lo peleó, pero cayó sobre el final ante Belgrano

Colón había logrado el empate en el complemento, pero un penal en el cierre le dio la victoria al conjunto cordobés y lo dejó más lejos de la zona de clasificación.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 17:07hs
La Reserva de Colón lo peleó, pero cayó sobre el final ante Belgrano

Prensa Belgrano

La Reserva de Colón sufrió una derrota ajustada por 2-1 frente a Belgrano, en condición de visitante, por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Proyección de la Liga Profesional. El equipo santafesino mostró reacción en el segundo tiempo, pero terminó quedándose con las manos vacías por un gol en el tramo final.

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El encuentro comenzó con dominio del local, que rápidamente se puso en ventaja. A los 6 minutos del primer tiempo, Agustín Caciorgna abrió el marcador para Belgrano, obligando al Sabalero a correr desde atrás durante gran parte del partido.

Reacción y esperanza para Colón

Colón no encontró los caminos en la primera mitad, pero en el complemento logró levantar su nivel. La insistencia tuvo premio a los 25 minutos, cuando Laureano Páez apareció para establecer el empate y renovar las ilusiones del equipo dirigido por Alejandro Rosso.

El gol le dio impulso al Sabalero, que parecía encaminado a rescatar al menos un punto en una cancha difícil.

Un penal que cambió todo

Sin embargo, cuando el partido se encaminaba al empate, llegó la jugada que definió la historia. A los 37 minutos del segundo tiempo, Belgrano tuvo un penal a su favor y Fabricio Mendieta no falló desde los doce pasos, sellando el 2-1 definitivo.

El golpe fue duro para Colón, que no tuvo tiempo para reaccionar en los minutos finales.

Formaciones y contexto

Belgrano presentó a: Lionel Madriaga; Mateo Briustolin, Tiago Gaona, Agustín Griguol, Agustín Méndez; Thiago Cortes, Santino Gatti, Agustín Caciorgna, Santiago Acosta; Agustín Bono y Fabricio Mendieta.

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Por su parte, Colón formó con: Lucas Cuffia; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Zahir Ibarra, Zahir Yunis; Jeremías Lastra, Tomás Gallay, Mateo Cardozo, Iván Ojeda; Tiziano Favotti y Jano Aguiar.

El árbitro del encuentro fue Lautaro Díaz, acompañado por Franco Boetti y Sebastián Krojzl como asistentes.

Se aleja de la pelea

Con esta derrota, Colón se mantiene con 7 puntos en la Zona B y quedó a siete unidades de Independiente, el último equipo que hoy estaría clasificando a los cuartos de final.

El margen empieza a reducirse y el Sabalero necesitará sumar con regularidad en las próximas fechas si pretende volver a meterse en la discusión por un lugar en la siguiente instancia

Colón Reserva Belgrano
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