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Pullaro acordó con Nación el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones: serán $120.000 millones en 12 meses

El Gobierno de Santa Fe firmó un convenio con Anses que restablece desde mayo las transferencias mensuales para cubrir el déficit previsional. Además, se realizará una auditoría por la deuda acumulada entre 2020 y 2025.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de abril 2026 · 17:13hs
Pullaro acordó con Nación el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones: serán $120.000 millones en 12 meses

Pullaro acordó con Nación el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones: serán $120.000 millones en 12 meses

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este martes un acuerdo con autoridades nacionales para restablecer el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones provincial, interrumpido durante el último año. El convenio contempla transferencias por $120.000 millones que serán abonadas en doce meses a partir de mayo.

El acuerdo fue rubricado junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, y tiene como objetivo financiar parte del déficit previsional de la provincia.

Según se informó, el entendimiento permite recomponer el flujo mensual de recursos que había sido interrumpido de manera unilateral por Nación, en el marco de medidas adoptadas en 2024.

Restablecimiento de fondos y auditoría

El convenio establece que los fondos serán transferidos en concepto de anticipo de capital, en función del ejercicio 2026, mientras que en paralelo se avanzará en una auditoría sobre el período 2020-2025.

Ese proceso tendrá como finalidad determinar el monto total de la deuda acumulada y acordar posteriormente las condiciones de pago entre ambas partes.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el acuerdo no implica la renuncia a los reclamos judiciales en curso por los fondos adeudados.

“Un triunfo de todos los santafesinos”

Tras la firma, Pullaro sostuvo que el entendimiento representa “un triunfo de todos los santafesinos” y destacó que permite avanzar en el reconocimiento de los recursos que corresponden a la provincia.

El mandatario indicó que “se comienza a pagar en cuotas lo que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”, y valoró que el acuerdo contribuya a fortalecer el sistema previsional santafesino.

Instancia de diálogo

Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia señaló que el convenio abre una instancia de negociación directa entre Nación y Provincia, más allá de los planteos judiciales.

En ese sentido, explicó que el objetivo es poner en común la información sobre la Caja de Jubilaciones, determinar el monto real de la deuda y acordar un esquema de pago.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, precisó que el acuerdo implica la reactivación de las transferencias mensuales previstas por ley, destinadas a cubrir el déficit del sistema previsional provincial.

Ese déficit se origina, entre otros factores, en que Santa Fe no transfirió su sistema jubilatorio a la Anses, a diferencia de otras jurisdicciones.

Finalmente, Boasso indicó que la provincia mantiene el proceso judicial por la deuda acumulada, al tiempo que consideró que el acuerdo firmado marca “el inicio de un buen camino” en la relación con el Gobierno nacional.

Pullaro fondos Caja de Jubilaciones
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