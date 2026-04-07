Colectivos en crisis: empresarios confirmaron menos coches en las calles y un "desfasaje tarifario del 20%"

Las empresas redujeron en las últimas horas sus frecuencias por el alza del 35% en el gasoil durante marzo. Advierten que la tarifa de $1.720 es insuficiente frente a los costos reales y reclaman que el municipio o la provincia absorban la diferencia como en Córdoba o Rosario.

Colectivos en jaque. La falta de fondos nacionales pone en duda el pago de sueldos en Santa Fe.

La crisis del transporte de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe se profundiza y entra en una fase de definiciones críticas. Mientras las empresas Autobuses Santa Fe y Ersa ya ejecutan un recorte del 7% de su flota (aproximadamente un coche menos por línea), la dirigencia empresarial advierte que el sistema está al borde del colapso financiero .

La combinación de una deuda millonaria de Nación y el impacto del crudo internacional en el surtidor local dejó a las prestatarias sin margen de maniobra para el pago de salarios de este mes.

LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

La postal de las paradas con más tiempo de espera ya es una realidad. Según confirmaron Gerardo Ingaramo y Víctor Zavagna, referentes de Autobuses Santa Fe, la decisión de retirar unidades responde a la imposibilidad de costear el insumo básico: el combustible.

Los tres frentes de la crisis

El sistema santafesino cruje por tres factores que convergen esta semana:

Deuda de Nación: el Estado Nacional adeuda cerca de $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de enero y febrero. Sin este dinero, las empresas aseguran que no podrán depositar los sueldos tras la última paritaria.

El "efecto Brent": el conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio del gasoil un 35% solo en marzo. "Pensamos que el barril se iba a estabilizar, pero se traslada directo al surtidor", explicó Zavagna.

Tarifa desactualizada: en enero las empresas pidieron un boleto de $2.100 con costos de diciembre. Sin embargo, en marzo se otorgó una tarifa de $1.720, dejando un bache financiero que hoy consideran insostenible.

LEER MÁS: Desde este miércoles aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: la tarifa plana ya cuesta $1.720

El espejo de Córdoba y Rosario

Desde el sector empresario local miran con atención lo que sucede en otras capitales provinciales:

Córdoba: la tarifa técnica real es de $2.030, pero el municipio realiza aportes millonarios para que el usuario no pague el costo total.

Santa Fe: las empresas gestionan alternativas similares ante el intendente Poletti y el Gobierno provincial para evitar que un nuevo aumento recaiga directamente en el bolsillo del pasajero.

"Estamos con una cuestión económica dificilísima de prestar los servicios y de garantizar la continuidad", sentenció Ingaramo.