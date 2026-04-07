La crisis del transporte de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe se profundiza y entra en una fase de definiciones críticas. Mientras las empresas Autobuses Santa Fe y Ersa ya ejecutan un recorte del 7% de su flota (aproximadamente un coche menos por línea), la dirigencia empresarial advierte que el sistema está al borde del colapso financiero.
Colectivos en crisis: empresarios confirmaron menos coches en las calles y un "desfasaje tarifario del 20%"
Las empresas redujeron en las últimas horas sus frecuencias por el alza del 35% en el gasoil durante marzo. Advierten que la tarifa de $1.720 es insuficiente frente a los costos reales y reclaman que el municipio o la provincia absorban la diferencia como en Córdoba o Rosario.
La combinación de una deuda millonaria de Nación y el impacto del crudo internacional en el surtidor local dejó a las prestatarias sin margen de maniobra para el pago de salarios de este mes.
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La postal de las paradas con más tiempo de espera ya es una realidad. Según confirmaron Gerardo Ingaramo y Víctor Zavagna, referentes de Autobuses Santa Fe, la decisión de retirar unidades responde a la imposibilidad de costear el insumo básico: el combustible.
Los tres frentes de la crisis
El sistema santafesino cruje por tres factores que convergen esta semana:
Deuda de Nación: el Estado Nacional adeuda cerca de $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de enero y febrero. Sin este dinero, las empresas aseguran que no podrán depositar los sueldos tras la última paritaria.
El "efecto Brent": el conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio del gasoil un 35% solo en marzo. "Pensamos que el barril se iba a estabilizar, pero se traslada directo al surtidor", explicó Zavagna.
Tarifa desactualizada: en enero las empresas pidieron un boleto de $2.100 con costos de diciembre. Sin embargo, en marzo se otorgó una tarifa de $1.720, dejando un bache financiero que hoy consideran insostenible.
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El espejo de Córdoba y Rosario
Desde el sector empresario local miran con atención lo que sucede en otras capitales provinciales:
Córdoba: la tarifa técnica real es de $2.030, pero el municipio realiza aportes millonarios para que el usuario no pague el costo total.
Santa Fe: las empresas gestionan alternativas similares ante el intendente Poletti y el Gobierno provincial para evitar que un nuevo aumento recaiga directamente en el bolsillo del pasajero.
"Estamos con una cuestión económica dificilísima de prestar los servicios y de garantizar la continuidad", sentenció Ingaramo.