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Inseguridad en barrio Siete Jefes: robaron una camioneta de una cochera mientras los dueños dormían

El asalto ocurrió en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 3.600. Los delincuentes forzaron el portón, sustrajeron una Renault Oroch y escaparon sin ser advertidos. Vecinos reclaman mayor presencia policial ante la repetición de hechos en el barrio.

7 de abril 2026 · 20:15hs
Inseguridad en barrio Siete Jefes: robaron una camioneta de una cochera mientras los dueños dormían

Inseguridad en barrio Siete Jefes: robaron una camioneta de una cochera mientras los dueños dormían

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la tranquilidad de barrio Siete Jefes durante la madrugada de este martes. Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Vélez Sarsfield al 3.600 mientras sus propietarios descansaban, logrando llevarse una camioneta Renault Oroch tras violentar el acceso a la cochera.

El hecho refleja una modalidad que preocupa cada vez más a los vecinos de la zona costanera: las entraderas silenciosas mientras los moradores están dentro del hogar.

LEER MÁS: Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

La audacia de los delincuentes no deja de sorprender a los residentes de uno de los barrios más emblemáticos de la capital provincial. En esta oportunidad, el robo se produjo con una precisión técnica que permitió a los asaltantes actuar sin despertar a las víctimas, quienes se encontraban durmiendo a pocos metros de la cochera.

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La camioneta robada en la entradera en barrio Siete Jefes.

La camioneta robada en la entradera en barrio Siete Jefes.

Los detalles del robo

Ubicación: Vélez Sarsfield al 3600, a metros de la zona de boliches y la costanera.

Modalidad: los ladrones forzaron la cerradura o el mecanismo del portón del garage.

Botín: una camioneta Renault Oroch (cuyos datos de dominio ya circulan en las redes policiales).

Fuga: escaparon rápidamente del lugar; hasta el momento no hay reportes de cámaras de seguridad que hayan captado la ruta de escape.

Un barrio en alerta

El damnificado fue contundente al expresar que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente en el sector:

"La situación no es aislada. Hay una gran preocupación entre todos los vecinos y necesitamos medidas concretas para frenar esto", reclamó la víctima.

Los residentes de barrio Siete Jefes vienen advirtiendo sobre un "clima de temor" debido a la frecuencia de robos de vehículos y arrebatos en la vía pública, especialmente aprovechando la conectividad de la zona con las avenidas principales que facilitan la huida.

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