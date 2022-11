"En diagnósticos por imágenes ya no quedan cupos para este mes de noviembre y no habrá hasta diciembre. Los anestesistas solo atienden urgencias y emergencias, con lo cual, se hacen solo los nacimientos, urgencias y no hay internaciones quirúrgicas programadas", subrayó Abraham.

En relación al motivo de la medida de fuerza, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, indicó que "no hemos podido llegar a un acuerdo con IAPOS en el ajuste de los aranceles" y aseguró que "la negociación está difícil ya que nos proponen ajustar aranceles a diciembre en un 61 por ciento".

"Lo que decimos es que el salario de la provincia subirá a 77 por ciento, con revisión en diciembre; no hay ninguna razón para que los aranceles suban solo un 61 por ciento. No se cómo entienden que vamos a sobrevivir", manifestó Abraham y continuó agregando: "Nosotros pedimos, como mínimo, alcanzar a la paritaria de la provincia; que es por lo que se rige el presupuesto IAPOS. Siempre se alegan cuestiones presupuestarias, algo que está atado a los aportes de los trabajadores. Son aumentos remunerativos (en referencia a los aumentos a estatales) quiere decir que el impacto en el IAPOS es el mismo".

Finalmente, el referente en Santa Fe de la Asociación de Clínicas y Sanatorios indicó que la decisión fue comunicada en las últimas horas y "estamos esperando que se comuniquen con nosotros". "Alegan cuestiones de presupuesto y de aumentos fuertes en otros sectores, como medicamentos. Pero no depende de nosotros, son variables que no tenemos en cuenta. Pedimos que alcancen como mínimo lo que les estamos pidiendo", sentenció.