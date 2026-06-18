Colectivos de Santa Fe: UTA declaró el estado de alerta y anticipó posibles acciones gremiales

El gremio de los choferes del transporte urbano de pasajeros anunció el inicio de un estado de alerta ante el incumplimiento empresarial del acuerdo salarial, una situación que podría impactar en la prestación del servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Santa Fe emitió un comunicado dirigido a los trabajadores del transporte público colectivo urbano de pasajeros de la capital provincial, en el que informó el inicio de un estado de alerta ante el incumplimiento de las empresas en el pago de la totalidad de la segunda cuota acordada en las últimas paritarias salariales .

Desde la conducción gremial señalaron que, junto al cuerpo de delegados, vienen realizando reclamos a través del diálogo para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas prestatarias del servicio, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta favorable.

"Desde nuestra Junta Ejecutiva, juntamente con el cuerpo de Delegados, hemos venido reclamando mediante el diálogo el incumplimiento de la totalidad de la segunda cuota pactada en paritarias, sin lograr el resultado esperado", expresaron en el documento.

Ante esta situación, el sindicato decidió declarar un estado de alerta y anticipó la posibilidad de impulsar acciones sindicales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas oportunamente por la parte empresaria.

Por el momento, desde la organización sindical no se informó una fecha concreta para la realización de medidas de fuerza, aunque el comunicado deja abierta la posibilidad de adoptar decisiones que podrían afectar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe.

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