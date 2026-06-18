Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

Colectivos de Santa Fe: UTA declaró el estado de alerta y anticipó posibles acciones gremiales

El gremio de los choferes del transporte urbano de pasajeros anunció el inicio de un estado de alerta ante el incumplimiento empresarial del acuerdo salarial, una situación que podría impactar en la prestación del servicio

18 de junio 2026 · 08:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colectivos de Santa Fe: UTA declaró el estado de alerta y anticipó posibles acciones gremiales

José Busiemi

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Santa Fe emitió un comunicado dirigido a los trabajadores del transporte público colectivo urbano de pasajeros de la capital provincial, en el que informó el inicio de un estado de alerta ante el incumplimiento de las empresas en el pago de la totalidad de la segunda cuota acordada en las últimas paritarias salariales.

El comunicado emitido por UTA

El comunicado emitido por UTA

Desde la conducción gremial señalaron que, junto al cuerpo de delegados, vienen realizando reclamos a través del diálogo para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas prestatarias del servicio, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta favorable.

"Desde nuestra Junta Ejecutiva, juntamente con el cuerpo de Delegados, hemos venido reclamando mediante el diálogo el incumplimiento de la totalidad de la segunda cuota pactada en paritarias, sin lograr el resultado esperado", expresaron en el documento.

Ante esta situación, el sindicato decidió declarar un estado de alerta y anticipó la posibilidad de impulsar acciones sindicales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas oportunamente por la parte empresaria.

Por el momento, desde la organización sindical no se informó una fecha concreta para la realización de medidas de fuerza, aunque el comunicado deja abierta la posibilidad de adoptar decisiones que podrían afectar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Duras críticas al transporte y el bacheo en barrio El Pozo: exigen que el municipio intime a las empresas de colectivos

colectivos Santa Fe UTA alerta
Noticias relacionadas
Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

Cómo serán los festejos por el Día de la Bandera en avenida Facundo Zuviría

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Allanamientos en barrio San Lorenzo: secuestraron $50.000.000, armas y droga en un operativo con más de 200 policías

el tiempo en santa fe: alerta por tormentas este jueves y descenso de temperatura hacia el fin de semana

El tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este jueves y descenso de temperatura hacia el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Último Momento
El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Ovación
Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB