Colectivos: UTA suspendió el paro para este fin de semana pero el conflicto sigue sin resolverse

El conflicto sigue sin resolverse. Nación aún no envió los fondos correspondientes a marzo y abril a las provincias del interior, entre ellas Santa Fe. Se trata de recursos que los empresarios señalan como indispensables para afrontar las subas salariales acordadas en paritarias.

Los servicios que afectados son los colectivos urbanos e interurbanos, de corta y media distancia. "Está pasando lo mismo que siempre en el interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya cobraron abril con un aumento de 7 mil millones de pesos. Acá vienen atrasados con 60 días", dijeron desde UTA a UNO Santa Fe.

Esta semana, desde el sindicato de choferes señalaron que "está todo trabado por el tema del dinero. Primero que no llega, y segundo que lo deben aumentar porque, si no, no se le puede hacer frente a los salarios de abril".