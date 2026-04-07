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Marca histórica: Santa Fe registró la temperatura más alta de los últimos 11 años para un día de abril

El miércoles 1 de abril se registró una temperatura máxima de 36,2 °C, con una sensación térmica de 45,1 °C, en lo que ya se convirtió en el valor más alto para un mes de abril desde al menos 2015.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de abril 2026 · 09:47hs
Marca histórica: Santa Fe registró la temperatura más alta de los últimos 11 años para un día de abril

José Busiemi/UNO Santa Fe

Santa Fe vivió un inicio de abril absolutamente atípico. El miércoles 1 de abril a las 15:46 se registró una temperatura máxima de 36,2 °C, acompañada por una sensación térmica de 45,1 °C, en lo que ya se convirtió en el valor más alto para un mes de abril desde al menos 2015, según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH–UNL.

Superó una marca de 2018

El dato no solo impacta por su magnitud, sino por el contexto en el que ocurre. Con ese registro, abril de 2026 superó en apenas su primer día el récord histórico previo para ese mes, que había sido de 35,8 °C en 2018. Es decir, sin necesidad de esperar al desarrollo del mes, abril 2026 ya quedó posicionado como el más caluroso de toda la serie analizada.

En los días posteriores, las temperaturas continuaron en niveles elevados. En el feriado del jueves 2 de abril a las 15:46 se registraron 28,5 °C con una sensación térmica de 32,3 °C, mientras que el viernes 3 de abril a las 14:01 la temperatura volvió a ascender hasta los 32,4 °C, con una sensación térmica de 37,4 °C, consolidando un inicio de mes marcado por condiciones inusualmente calurosas en la ciudad.

clima calor

Temperaturas en abril de los últimos años

Al observar los valores de los últimos años, se confirma que abril suele marcar una transición hacia condiciones más templadas. Las máximas absolutas del período 2015–2025 se ubicaron mayormente entre los 31 y 35 grados, con algunos picos aislados, pero sin alcanzar el nivel registrado ahora. Incluso en años recientes, como 2024 y 2025, los valores máximos de abril habían sido de 31,5 °C y 28,8 °C respectivamente, muy por debajo de la marca actual.

En ese contexto, el salto a 36,2 °C no solo rompe la tendencia sino que la desborda, estableciendo una diferencia clara respecto de todo el historial previo. A esto se suma el dato de la sensación térmica, que trepó a 45,1 °C, reflejando condiciones de elevada humedad que potenciaron el impacto del calor y generaron un escenario más propio de los meses pico del verano que del inicio del otoño.

El registro adquiere aún mayor relevancia si se considera que abril recién comienza y todavía quedan varias semanas por delante. Esto abre la posibilidad de que el valor vuelva a ser superado, en un mes que ya quedó marcado por un evento extremo desde su primer día.

Santa Fe abril temperatura
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