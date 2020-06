Este miércoles cerca del mediodía dueños y trabajadores de peloteros, salones de eventos y jardines maternales llevaron adelante una manifestación para reclamar una respuesta gubernamental frente al problema de no poder generar ingresos. Frente a la Casa Gris, sobre la plaza 25 de Mayo, pusieron un castillo inflable y se disfrazaron con el fin de llamar la atención sobre el pasar de este sector en particular.

peloteros salones de eventos jardines maternales Así se manifestaron las maestras de jardín. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Desde los jardines maternales expresaron a UNO Santa Fe: "No estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, necesitamos trabajar, generar ingresos para mantener a nuestras familias", señalaron. "Si no nos dejan trabajar que al menos nos den un subsidio, un ATP para todos nosotros. Realmente sentimos que no nos escuchan. Ya tenemos listos los protocolos, todo. Sabemos que las familias están buscando otros medios para poder cuidar a los chicos. Se nos hace muy difícil no poder trabajar", agregaron.

6.jpg Gokú les hizo kamehameha a los periodistas que fueron a cubrir la manifestación.

Por su parte, dueños de salones de eventos describieron que piden "una decisión de gobierno, una respuesta, para saber qué va a pasar" con ellos. "Es un rubro que sabemos que va a ser lo último que va a volver, pero por lo menos necesitamos una respuesta para poder pasarle a nuestros clientes. Se dio la apertura del casino, que es un lugar que nos parece perfecto que se vaya abriendo y se flexibilice en Santa Fe ya que no tenemos casos positivos hace dos meses y no hay circulación de virus. Tenemos los protocolos y todo lo que nos piden, pero necesitamos una respuesta para saber cuándo podemos empezar a vender para el año que viene. Somos un rubro que no es de hoy para mañana que vamos a trabajar, pero por lo menos saber la fecha para empezar", describieron en la plaza.

"Somos más de 100 familias que estamos reunidos que vivimos de los salones de fiesta. Los servicios de catering, los mozos, los bacheros, los cocineros, los barman, los proveedores, la gente que hace fletes. Los salones de eventos tenemos gastos fijos como el alquiler y la luz. Encima la EPE nos ha mandado facturas que han sido promedios cuando tenemos los salones cerrados desde el 19 de marzo, así que estamos pagando algo que no consumimos nunca. Ya hemos presentado una nota hace varios meses y nunca tuvimos una respuesta por eso llegamos a esto", agregaron.

peloteros salones de eventos jardines maternales "Subsidios reales", piden los peloteros. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Asimismo, desde los peloteros describieron: "Estamos reclamando ayuda del gobierno. Queremos empezar a trabajar pero en este momento tenemos que pensar en la cuarentena para evitar que la gente se enferme. Somos los primeros que dejamos de trabajar y vamos a ser los últimos que vamos a volver, entonces lo que necesitamos es que el gobierno nos ayude con algún tipo de subsidio. No como el que dieron la semana pasada que nos piden hasta la BCG y son dos monedas. Hay alquileres que superan hasta los 100 mil pesos y peloteros que ya cerraron. Son 42 peloteros anotados, y ya cerraron cuatro y hay uno más en vías de extinción. Son 400 familias que hoy no tienen un peso, no tienen nada".