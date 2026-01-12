Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Comienza en Santa Fe la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas: por qué se aplica en enero

La estrategia busca proteger a los bebés durante sus primeros seis meses de vida, la etapa de mayor riesgo

12 de enero 2026 · 11:53hs
Comienza en Santa Fe la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas: por qué se aplica en enero

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, a partir del 12 de enero de 2026, se iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas embarazadas entre las semanas 32.0 y 36.6 de gestación, en todo el país. La fecha elegida se debe a que de esta manera se pueda anticipar a la circulación estacional del virus

La medida tiene como objetivo prevenir las formas graves de infección respiratoria baja causadas por el VSR en niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, período en el que esta enfermedad representa una de las principales causas de internación y complicaciones respiratorias.

¿Por qué es importante esta vacuna?

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes, especialmente en menores de un año. La infección puede presentar síntomas leves, pero también evolucionar a cuadros graves como bronquiolitis, y se asocia a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.

Además, el VSR genera un impacto significativo en los servicios de salud, con aumento de internaciones, ocupación de camas pediátricas y sobrecarga en guardias y terapias intensivas, lo que también implica costos importantes para el sistema sanitario y las familias.

Protección desde el embarazo

La vacuna contra el VSR (RS-VpreF) es una vacuna de subunidades proteicas recombinantes, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024. Se aplica en una dosis única durante el embarazo, entre las semanas 32.0 y 36.6.

Desde el punto de vista inmunológico, la vacunación en este período optimiza la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, proporcionándole una protección pasiva efectiva durante los primeros seis meses de vida, cuando el riesgo de enfermedad grave y mortalidad por VSR es mayor.

La vacunación es gratuita y obligatoria, y desde el Colegio recordamos su importancia como una herramienta clave para cuidar la salud de las personas gestantes y de sus bebés desde el nacimiento.

• LEER MÁS: Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

vacunación Santa Fe Ministerio de Salud de la Nación virus sincicial respiratorio
Noticias relacionadas
El Imusa lanzará una campaña de castración en la Vecinal Centenario

El Imusa realizará una campaña masiva de castración y vacunación antirrábica en la vecinal Centenario

pullaro marco la cancha antes de las paritarias en santa fe: siempre le ganamos a la inflacion

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

bomberos voluntarios de santa fe advirtieron falta de financiamiento: los fondos existen pero estan inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe 

Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"