Comienza en Santa Fe la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas: por qué se aplica en enero

La estrategia busca proteger a los bebés durante sus primeros seis meses de vida, la etapa de mayor riesgo

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, a partir del 12 de enero de 2026, se iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas embarazadas entre las semanas 32.0 y 36.6 de gestación, en todo el país . La fecha elegida se debe a que de esta manera se pueda anticipar a la circulación estacional del virus

La medida tiene como objetivo prevenir las formas graves de infección respiratoria baja causadas por el VSR en niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, período en el que esta enfermedad representa una de las principales causas de internación y complicaciones respiratorias.

¿Por qué es importante esta vacuna?

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes, especialmente en menores de un año. La infección puede presentar síntomas leves, pero también evolucionar a cuadros graves como bronquiolitis, y se asocia a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.

Además, el VSR genera un impacto significativo en los servicios de salud, con aumento de internaciones, ocupación de camas pediátricas y sobrecarga en guardias y terapias intensivas, lo que también implica costos importantes para el sistema sanitario y las familias.

Protección desde el embarazo

La vacuna contra el VSR (RS-VpreF) es una vacuna de subunidades proteicas recombinantes, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024. Se aplica en una dosis única durante el embarazo, entre las semanas 32.0 y 36.6.

Desde el punto de vista inmunológico, la vacunación en este período optimiza la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, proporcionándole una protección pasiva efectiva durante los primeros seis meses de vida, cuando el riesgo de enfermedad grave y mortalidad por VSR es mayor.

La vacunación es gratuita y obligatoria, y desde el Colegio recordamos su importancia como una herramienta clave para cuidar la salud de las personas gestantes y de sus bebés desde el nacimiento.

